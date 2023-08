Des Nouvelles Caméras de Surveillance Philips Hue pour l’IFA 2023.

Philips Hue, une marque renommée pour ses produits d’éclairage intelligents, se prépare à lancer une gamme de nouvelles caméras de surveillance Philips Hue, marquant ainsi une expansion significative dans le domaine de la sécurité domestique. Des nouveautés qui seront très certainement dévoilées lors de l’IFA 2023.

Reconnue pour ses ampoules et ses solutions d’éclairage connectées, Philips Hue étend ses activités vers la sécurité domestique avec le lancement prochain de caméras de surveillance. Cette nouvelle orientation montre la volonté de la marque d’offrir une expérience plus complète pour les utilisateurs. La marque n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine. En effet, elle propose déjà des vidéophones connectés comme son Welcome Eye Connect 2.

Gamme Variée de Caméras.

La gamme de caméras de surveillance Philips Hue comprendra plusieurs modèles, offrant aux utilisateurs différentes options en fonction de leurs besoins. Ces caméras devraient proposer des fonctionnalités avancées telles que la détection de mouvement, la vision nocturne et la connectivité à distance.

Ces nouvelles caméras seront conçues pour s’intégrer parfaitement à l’écosystème existant de produits Hue. Elles seront compatibles avec les autres dispositifs Hue, exploitant des technologies telles que le WiFi, le Zigbee et le Bluetooth pour une expérience utilisateur fluide et pratique.

Caméras de Surveillance Philips Hue, Annonce Attendue à l’IFA 2023

L’annonce officielle de ces caméras de surveillance est prévue lors de l’IFA 2023, l’un des plus grands salons de l’électronique grand public en Europe. Cet événement sera l’occasion pour Philips Hue de dévoiler les détails complets de sa nouvelle gamme de produits de sécurité.

Avec cette expansion dans le domaine de la sécurité domestique, Philips Hue montre sa volonté de répondre aux besoins changeants des consommateurs en matière de technologie connectée. La marque vise à offrir des solutions polyvalentes et intégrées pour l’éclairage, mais aussi la sécurité.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est des prix, un site allemand semble annoncer ceci :

Hue Camera filaire (noire/blanche) à 199,95 €

Hue Camera filaire de bureau (noire/blanche) à 229,99 €

Hue Camera sur batterie (noire/blanche) à 249,95 €

Hue Flood Light Camera à 349,95 €

Mais nous attendrons également l’annonce officielle pour avoir confirmation.