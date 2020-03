Comment réduire sa facture énergétique avec les objets connectés !

Les objets connectés ou appareils intelligents qui fonctionnent en interagissant les uns avec les autres et en partageant des informations existent depuis un certain temps. Cependant, le coût élevé de ces objets connectés a souvent découragé de nombreuses personnes de les utiliser à la maison. Cependant, lorsqu’il s’agit d’économiser de l’énergie, le fait de ne pas payer pour les appareils intelligents pourrait-il vous coûter plus cher que vous ne le pensez ? Dans ce dossier nous allons vous expliquer comment réduire sa facture énergétique.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser les objets connectés dans votre maison pour vous aider à réduire votre facture énergétique sur le long terme. Voici quelques-unes des meilleures façons d’utiliser les objets connectés pour vous aider à réduire votre consommation d’énergie domestique et à économiser de l’argent.

Lampes et ampoules connectées

Les lampes et les ampoules connectées sont les bases d’une maison intelligente qui consomme très peu d’énergie. Et, avec de nombreuses nouvelles options sur le marché, y compris des LED intelligents à petit prix, vous pourriez être tenté de remplir toute votre maison avec des lampes et des ampoules connectées.

Les lumières intelligentes (lampes et ampoules) peuvent intégrer une variété de capteurs, y compris des capteurs de mouvement. Cela leur permet de ne s’allumer que lorsqu’ils détectent un piéton ou un véhicule à proximité. Quand il n’y a personne, ils peuvent s’éteindre ou au moins s’assombrir. Cela peut économiser des quantités substantielles d’énergie en évitant de gaspiller de la lumière dont personne ne bénéficiera.

Les lumières intelligentes peuvent être connectées à Internet, ce qui leur permet à la fois de recevoir des données et d’envoyer des données enregistrées à un système central. Cela permet à la gestion du système d’optimiser en permanence les performances des ampoules en fonction des données historiques et des prévisions des besoins d’éclairage futurs.

Dans certains cas avec certaines applications, il est possible de générer des scenarii de présence. Ainsi, plutôt que d’allumer des lampes aléatoirement il sera possible de concevoir un chemin de lumière. Ainsi, il sera possible de simuler votre réveil en pleine nuit dans votre chambre. Pour ensuite allumer dans le hall de nuit et vous rendre à la salle de bain. Ou la aussi la lampe s’allumera. Cela donnera l’impression que quelqu’un est présent à la maison et passe d’une pièce à l’autre.

Prise connectée

Une prise connectée ou prise intelligente peut facilement remplacer n’importe quelle prise existante. Cependant, elle ajoute un contrôle à distance sur tout ce qui est branché. Donc, qu’il y ait une lampe ou un gaufrier branché, vous devriez être en mesure de contrôler cet appareil. Et ce, depuis n’importe où dans le monde via un smartphone, une tablette ou un autre appareil compatible.

Vous êtes le genre de personne qui laisse toujours des lumières allumées ou tout autre appareil ? Alors, avoir ce type de contrôle, manuel ou automatique, peut vous permettre d’économiser sur votre facture d’électricité. Encore mieux, il offre une tranquillité d’esprit. Les utilisateurs peuvent vérifier l’état des appareils depuis n’importe où, ainsi qu’activer les lumières et autres appareils par mesure de sécurité. Dans certains cas avec certaines applications, il est possible de générer des scénarii de présence. Ainsi, plutôt que d’allumer des lampes alléatoirement il sera possible de concevoir un chemin de lumière.

Thermostat connecté

La plupart d’entre nous connaissent ces vieux thermostats non programmables que beaucoup d’entre nous utilisent encore pour contrôler le chauffage de leur maison. Un cran plus haut, vous trouverez des thermostats connectés programmables qui peuvent être réglés sur des horaires spécifiques afin qu’ils commencent à chauffer vos pièces au bon moment et à des températures plus basses lorsque vous êtes absent ou endormi. Ainsi, il sera même possible de programmer votre thermostat pour qu’il se coupe lorsque vous quitter la maison. De même pour ne pas rentrer dans une maison trop froide, le thermostat s’enclenchera lors que vous quitter le bureau pour rentrer à la maison.

Les thermostats connectés réduisent votre facture énergétique et économisent de l’argent en maintenant la température aussi basse que possible aussi longtemps que possible. Pour les plus intéressés, on les invites à relire nos tests : Thermostat Tado° // Thermostat Lyric T6R.

Machine à laver connectée

Si vous essayez d’économiser de l’argent et d’être plus respectueux de l’environnement, il est peut-être temps de s’occuper de votre lessive. Du type de machine à laver que vous possédez à la quantité de détergent à lessive que vous utilisez, il y a toujours un point où vous pouvez faire des économies ! Ici nous allons mettre l’accent sur l’utilisation d’une machine à laver connectée.

Les machines à laver connectées sont des appareils qui peuvent se connecter à votre réseau Wi-Fi domestique de la même manière que les autres appareils. Tels que les tablettes et les téléphones intelligents. Vous pouvez ensuite configurer votre lave-linge à distance à l’aide d’une application sur votre téléphone ou tablette. Mais surtout vous pouvez programmer votre lessive.