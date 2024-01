POCO présente les POCO X6 Pro 5G et POCO X6.

Avec les POCO X6 Pro 5G et POCO X6, la marque chinoise POCO étoffe et renouvelle sa gamme de smartphones estampillés « X series ». Deux nouveaux modèles qui visent le marché des milieux de gammes avec des prix en dessous de 500€.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque, sachez que POCO est une jeune marque indépendante née de la société Xiaomi. La marque a pour ambition de proposer des smartphones somme toute performants, mais à petit prix. En ce début d’année 2024, la marque renouvelle sa gamme de smartphones avec deux nouveaux modèles de sa « X series ».

POCO X6 Pro 5G, le plus haut de gamme des deux.

Commençons donc par ce nouveau POCO X6 Pro 5G qui se veut être le haut de gamme de cette série. Côté processeur, la marque a opté pour un processeur central Dimensity 8300-Ultra de Mediatek. Côté mémoire, le téléphone est disponible en deux versions de 8Go ou 16Go de mémoire vive et de 256Go ou 512Go de stockage.

Pour ce qui est de l’écran, on trouve un écran CrystalRes Flow AMOLED de 16,9 cm (6.67 pouces) avec un taux de rafraichissements de 120Hz.La batterie quant à elle propose une capacité de 5000mAh rechargeables via une solution Fast Charge de 67W via un port USB-C.

Connectivité pas trop mal.

Alors bien sûr pour ce prix, pas de Wi-Fi 7 pour ce POCO X6 Pro 5G, mais tout de même de la 5G et du Wi-Fi 6 ce qui devrait suffire pour les moins exigeants. Coté Bluetooth on bénéficie du Bluetooth 5.4 LE avec support A2DP. Le NFC est également présent sur ce smartphone.

Quid de la photo ?

Pour ce qui est de la photo, le POCO X6 Pro 5G embarque à l’arrière un triple capteur de 64 MP, 8MP et 2MP avec en outre un Flash LED intégré. Pour la partie avant pour les selfie, le capteur proposé délivre 16MP.

En matière de design, POCO a opté pour ce modèle un design des plus classique. En effet, comme vous pouvez le voir sur la photo, la marque a décidé de « couper » son POCO X6 Pro 5G en intégrant sur la partie supérieure une zone noire qui contient les objectifs.

POCO X6 5G, un peu moins performant.

Le POCO X6 5G que l’on définira comme l’entrée de gamme de la « Série X » embarque quant à lui un processeur Snapdragon® 7s Gen 2, une batterie un peu plus grande de 5100mAh, les mêmes capteurs photos avant et arrière. La différence se joue sur les technologies sans fil. En effet, ce modèle en matière de Wi-Fi ne propose que du 802.11ac et du Bluetooth 5.2.

Prix et Disponibilité.

Le POCO X6 Pro 5G sera disponible en trois couleurs : Noir, Jaune et Gris.

8GB+256GB disponible au prix de €349,90 sur Amazon

12GB+512GB disponible au prix de €419,90 sur Amazon

Le POCO X6 Pro bénéficie d’une offre de lancement avec une réduction de 30€ à partir du 11 janvier au 18 janvier sur Amazon.

Le POCO X6 sera disponible en trois couleurs : Noir, Blanc et Bleu.

8GB+256GB disponible au prix de €299,90 sur Amazon

12GB+256GB disponible au prix de €329,90 sur Amazon

12GB+512GB disponible au prix de €369,90 sur Amazon

Le POCO X6 bénéficie d’une offre de lancement avec une réduction de 30€ à partir du 11 janvier au 18 janvier sur Amazon.