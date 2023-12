ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 : Design Premium Ultra-Portable

Asus vient de dévoiler le nouveau Zenbook 14 OLED (UX3405) d’ASUS, une merveille technologique qui redéfinit les standards des ordinateurs ultraportables. Ce nouveau venu a pour ambition de séduire les plus nomades d’entre nous avec seulement 1,2 kg sur la balance et une épaisseur de 14,9 mm

La gamme Zenbook de la marque Asus fait partie du haut de gamme des ultra portable. Des ordinateurs petits, compacts et performants. Asus revient en cette fin d’année avec un nouveau modèle qui se veut être un véritable concentré de mobilité et d’élégance.

Performance Premium : Puissance et Fluidité

Sous son élégant extérieur avec son châssis entièrement métallique, il ne se contente pas d’être esthétiquement plaisant ; il se veut aussi robuste, assurant une durabilité à toute épreuve.

L’ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 offre combinaison alliant l’Intel® Evo™ Edition et du processeur Intel® Core™ Ultra 9. Il est équipé d’un écran tactile ASUS Lumina OLED 3K de 120 Hz, offrant des couleurs et une clarté d’image sans précédent. Asus ajoute à cela, des haut-parleurs super-linéaires et son nouveau clavier silencieux ASUS ErgoSense.

Expérience Utilisateur Améliorée

L’expérience utilisateur du Zenbook 14 OLED est également améliorée grâce à des fonctionnalités telles que la connexion par reconnaissance faciale, offrant un accès rapide et sécurisé à l’appareil. L’ultra portable est en outre muni d’une caméra IR FHD, accompagnée d’un cache physique qui assure non seulement votre confidentialité, mais aussi une haute qualité de visioconférence. Les nouveaux haut-parleurs super-linéaires, en conjonction avec le système audio certifié Harman Kardon et Dolby Atmos®, garantissent une qualité sonore quel que soit le contenu écouté.

Respectueux de la Planète : Durabilité et Responsabilité

ASUS, joue aussi la carte de l’écologie et vise à réduire son empreinte écologique, et le Zenbook 14 OLED est un exemple de la stratégie de la marque. Asus nous confie :

En intégrant jusqu’à 50% de matériaux recyclés post-consommation, nous ne nous contentons pas de proposer un appareil performant ; nous offrons également une solution respectueuse de l’environnement. Les tests de durabilité de niveau militaire américain assurent une longévité exceptionnelle de l’appareil, renforçant ainsi notre engagement envers la durabilité et la responsabilité environnementale.

Batterie à Longue Durée et Mobilité Maximisée

La mobilité est au cœur de la conception du Zenbook 14 OLED. Avec sa batterie de 75Wh, cet ordinateur offre jusqu’à 15 heures d’autonomie, vous permettant de travailler sans interruption tout au long de la journée. La fonctionnalité USB-C® Easy Charge simplifie le processus de recharge, vous permettant d’utiliser n’importe quel adaptateur USB-C compatible, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement.

Connectivité et Ports Haute Vitesse

Malgré sa taille réduite, le Zenbook 14 OLED ne lésine pas sur les options de connectivité. Avec deux ports Thunderbolt™ 4, un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port HDMI® 2.1 (TMDS) et une prise jack audio de 3,5 mm, cet appareil est équipé pour gérer toutes vos exigences en termes de connectivité, éliminant ainsi le besoin de dongles ou d’adaptateurs supplémentaires.

Prix et Disponibilité.

Le Zenbook 14 OLED (UX3405) sera disponible en France à partir du 14 décembre 2023, avec un prix de départ de 999 € TTC. Disponible en deux coloris – Foggy Silver et Ponder Blue – cet ordinateur pourra être acheté chez tous nos distributeurs partenaires ainsi que sur notre plateforme de vente en ligne ASUS e-shop.