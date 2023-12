Mercedes-Benz et son assistant virtuel MBUX au CES 2024.

Le constructeur allemand Mercedes-Benz a annoncé qu’il sera présent au CES 2024 de Las Vegas pour présenter ses nouvelles évolutions de son assistant virtuel MBUX qui viendra équiper les modèles futurs de la marque.

Le CES 2024 approche à grands pas et de nombreuses entreprises de la Tech devraient s’y retrouver pour présenter leurs nouveautés. Mais depuis quelques années, des nouveaux acteurs se mêlent à eux. Ces nouveaux acteurs se sont les constructeurs automobiles qui proposent des voitures toujours de plus en plus connectées.

L’assistant virtuel MBUX au CES 2024, la star de Mercedes-Benz ?

Le constructeur allemand vient d’annoncer qu’il présentera Le « Concept CLA », un véhicule de type concept, car qui a pour vocation de présenter au monde les dernières nouveautés de la marque en matière de technologie.

Et cela passera notamment par la présentation de sa toute nouvelle évolution de son assistant virtuel MBUX qui s’appuie désormais sur l’IA.

Et comme le souligne la marque allemande :

« Mercedes-Benz réinvente l’expérience numérique des passagers en tirant parti de l’IA pour offrir une interaction « humaine » grâce à l’assistant virtuel intelligent MBUX. Il comprend des caractéristiques empathiques qui se synchronisent avec votre style de conduite et votre humeur. Associée à notre architecture MB.OS interne, cette approche définira l’avenir du luxe numérique ».

Tel est le discours annoncé par Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz.

Ainsi, on apprend que la marque présentera une toute nouvelle version de l’assistant vocal « Hey Mercedes » avec une toute nouvelle dimension visuelle grâce aux graphismes haute résolution du moteur de jeu Unity.

C’est donc sur et au travers de son tout nouvel assistant que le constructeur allemand tentera de séduire le grand public lors du salon de la tech de Las Vegas.

Vous l’aurez compris, le constructeur allemand compte bien séduire de futurs clients orientés tech. La marque n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai, son assistant vocal est déjà présent sur de nombreux modèles de la marque et certaines fonctionnalités sont déjà disponibles depuis plusieurs années sur ses modèles. On avait d’ailleurs eu l’occasion de tester sur la Classe A, son GPS à réalité augmentée.