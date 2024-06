XMG NEO 16 2024, un nouveau châssis tout en aluminium pour une expérience haut de gamme pour ce PC portable gamer.

L’arrivée du XMG NEO 16 marque une nouvelle étape dans le monde des ordinateurs portables dédiés au gaming. Avec son châssis tout en aluminium, ce modèle vise à offrir à la fois performance et élégance aux utilisateurs les plus exigeants.

XMG, XMG, une marque allemande spécialisée dans les ordinateurs portables de jeu, continue d’exceller dans l’innovation et le dévouement à la performance.Créé pour répondre aux besoins des joueurs.

Un châssis en aluminium : un design et une robustesse inégalée pour le XMG NEO 16

Le XMG NEO 16 se distingue par son châssis en aluminium, offrant une robustesse et une élégance qui se démarquent des modèles classiques en plastique. Ce choix de matériau assure non seulement une meilleure dissipation de la chaleur, mais aussi une durabilité accrue, essentielle pour un usage intensif.

La marque étoffe son catalogue avec ce modèle, intégrant les dernières innovations technologiques. Le XMG NEO 16 est équipé des processeurs Intel Core i9-13900HX ou i7-13700HX, couplés à des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4080 ou RTX 4090, offrant une puissance de calcul impressionnante. L’écran 16:10 QHD avec un taux de rafraîchissement de 240Hz garantit une expérience visuelle fluide et immersive.

Performances et spécifications du XMG NEO 16 : un concentré de technologie

La gamme du constructeur s’agrandit avec ce modèle polyvalent qui répond aux attentes des gamers les plus exigeants. Le XMG NEO 16 dispose de jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 et d’un espace de stockage pouvant atteindre 4 To en SSD NVMe. Son système de refroidissement avancé, incluant des ventilateurs haute performance et des caloducs en cuivre, assure une gestion thermique optimale même sous forte charge.

Pour les utilisateurs cherchant une personnalisation poussée, le XMG NEO 16 propose un clavier mécanique rétroéclairé avec des touches RGB, permettant de créer une ambiance de jeu unique. Les ports USB-C Thunderbolt 4, HDMI 2.1, et un lecteur de cartes SD offrent une connectivité étendue, essentielle pour un usage polyvalent.

Date de sortie et prix du XMG NEO 16

La marque enrichit sa gamme avec le XMG NEO 16, disponible à partir de juin 2024. Le prix de départ est fixé à environ 2 499 euros, variant en fonction des configurations choisies. Ce nouveau modèle vise à répondre aux attentes des professionnels et des gamers à la recherche de performances élevées et de fiabilité.

Récapitulatif technique du XMG NEO 16