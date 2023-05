SCHENKER VISION 16 Pro, le nouvel ordinateur portable de gamer débarque.

Avec son SCHENKER VISION 16 Pro, la société allemande du même nom étoffe encore sa gamme dédiée à l’ordinateur portable pour gamer. Une nouvelle machine qui devrait séduire tous les gamers nomades.

Voilà plusieurs années maintenant que l’on vous parle de cette marque allemande qui s’est spécialisée dans la vente d’ordinateur portable dédié au gaming. La marque a en effet concentré son savoir-faire dans le domaine pour proposer des machines surpuissantes pour permettre à tous les gamers sur PC de jouer à tous les jeux sans avoir à subir du lag, de la saccade. Cette fois la marque annonce une nouvelle édition.

SCHENKER VISION 16 Pro, une configuration Intel dernier cri !

Ce nouvel ordinateur portable est comme toujours configurable à la carte selon certains éléments, mais de base le nouveau SCHENKER VISION 16 Pro est équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H d’une puissance de 5.0 GHz.

La carte graphique elle est disponible en différentes versions : Intel Iris Xe Graphics | 96 Execution Units | integrated (iGPU), NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8 GB GDDR6 | 70 W TGP (+ 25 W Dynamic Boost 2.0) | dedicated (dGPU), ou encore une NVIDIA GeForce RTX 4070 | 8 GB GDDR6 | 70 W TGP (+ 25 W Dynamic Boost 2.0) | dedicated (dGPU). L’écran quant à lui s’offre une dalle de type IPS d’une taille de 16 pouces avec un taux de rafraichissement de 240 Hz pour une résolution de 2560×1600 px.

De la mémoire, de la connectique fournie et de la connectivité dernier cri.

Pour ce qui est de la mémoire, le SCHENKER VISION 16 Pro propose jusqu’à 64 Go de mémoire vive via deux slots DDR5 SO-DIMM | Dual Channel. Pour le stockage, il sera possible de venir y mettre deux SSD qui pourront être exploités en RAID 0/1.

Pour la connectique, on retrouve un mini jack 3.5mm, un lecteur de carte SD/SDHX/SDXC, un port USB-A 3.2 Gen1, trois ports USB-C (1x USB-C 4.0 et 2x USB-C 3.2). On notera également la présence d’un port Thunderbolt 4.

Enfin, la partie qui nous intéresse chez Planet Sans Fil, La partie connectivité. Sur ce point, le SCHENKER VISION 16 Pro embarque du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax ainsi que du Bluetooth 5.

On notera aussi la présence d’un clavier rétroéclairé et un large touchpad. Le tout intégré dans un châssis en magnésium pour proposer un ordinateur portable qui ne pèse que 1.6 Kg.

Prix et Disponibilité.

Le SCHENKER VISION 16 Pro est d’ores et déjà disponible et est proposé à un prix de base de 2099€. Il est proposé dans un châssis noir ou argenté.