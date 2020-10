Test : XMG NEO 15 de Schenker, un PC portable gamer à +3000€.

LE portable de jeu idéal ? Le NEO 15 est la réponse de Est-ce que le XMG NEO 15 estportable de jeu idéal ? Le NEO 15 est la réponse de XMG (Extreme Mobile Gaming) aux exigences de la communauté des joueurs mobiles: élégant puissant et compact. Équipé d’un écran 240 Hz, d’un clavier optomécanique à éclairage RVB, d’une grosse batterie, de processeurs Intel Core de dixième génération et surtout des dernières cartes graphiques NVIDIA RTX.

Préambule.

Alors, née de l’association du distributeur allemand Tronic 5 et de Schenker Notebook, fondée en 2002 par Robert Schenker,Ainsi, Schenker Technologies est une marque allemande (Leipzig) de PC encore discrète en France et qui pourtant existe depuis 2009. Cependant, plusieurs joueurs professionnels sont équipés de machines de cette gamme. Des machines développés à leur attention, simples, sobres et hyper efficaces. En outre, Schenker Technologies connaît une croissance constante depuis 18 ans et ses produits sont vendus dans toute l’Europe.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

IPS Full HD 15,6 pouces | 240 Hz | anti-reflets

Chipset Mobile Intel HM470 Express

Processeur : Intel Core i7-10750H | 2,6 – 5,0 GHz | 6 cœurs / 12 fils | 12 Mo de mémoire cache | 45 watts Intel Core refoidissement composé de métal liquide

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 Go GDDR6 | jusqu’à 115 watts

Connexion de l’écran directement ou par NVIDIA Optimus HDMI, DP via USB-C

deux barrettes Mémoire DDR4 SO-DIMM, double canal, jusqu’à 64 Go

un SSD M.2 2280 via PCI-Express x4 (prend en charge RAID 0/1) ou SATA III

Audio haute définition Haut-parleurs stéréo Microphone avec suppression du bruit THX Spatial Audio

Clavier Clavier opto-mécanique avec rétroéclairage RVB par touche et pavé numérique Interrupteurs tactiles silencieux avec débattement de 2 mm et point d’actionnement de 1 mm Compatible avec le projet Aurora

Pavé tactile Microsoft Précision Glass à deux boutons intégrés

Les ports:

Realtek Gigabit LAN

USB-A 3.2 Gen1

USB-A 3.2 Gen2

Thunderbolt 3 / USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort (DisplayPort 1.4 avec MST / Daisy Chain), compatible G-SYNC

HDMI HDCP 2.2

sortie casque

Entrée micro

port RJ45 (LAN)

lecteur de carte (SD / SDHC / SDXC)

Batterie Li-poly interchangeable de 93 Wh (vissée en interne)

WLAN 802.11a / b / g / n / ac / ax +

webcam Bluetooth 5 HD (compatible Windows Hello)

Sécurité Kensington Lock TPM 2.0 (via Intel PTT)

Dimensions: 359,8 x 243 x 23 mm (L x P x H) Poids: 2,1 kg

Contenu de la boîte:

Ordinateur portable (avec batterie),

bloc d’alimentation,

clé USB,