Getac V120 avec Bluetooth 5.4

Getac a présenté le V120, un ordinateur portable durci décrit comme “AI-ready”. Destiné aux environnements exigeants, ce modèle combine robustesse et polyvalence, avec une connectivité étendue incluant le Bluetooth 5.4. Ce choix reflète l’évolution des besoins dans les secteurs de la défense, de l’énergie et des services publics, où la fiabilité et la connectivité sont essentielles.

L’intégration du Bluetooth 5.4 garantit une meilleure stabilité de connexion, une consommation réduite et la possibilité de connecter plusieurs périphériques en simultané. Pour un appareil destiné à des usages professionnels intensifs, cette flexibilité constitue un avantage.

Getac mise sur l’économie d’énergie.

Le Bluetooth 5.4 intégré au V120 offre plusieurs avantages : une meilleure stabilité de connexion, une consommation énergétique réduite, et la possibilité d’appairer plusieurs périphériques simultanément. Cette polyvalence est particulièrement utile dans des environnements où l’utilisateur doit jongler entre divers équipements, tels que des capteurs, des casques ou des accessoires industriels.

Le support de cette version récente du Bluetooth démontre également l’anticipation par Getac des besoins en compatibilité future, tout en maintenant une interopérabilité avec les standards actuels.

Robustesse et certification militaire

Fidèle à son positionnement, Getac propose un appareil certifié selon des normes militaires, garantissant sa résistance aux chocs, aux températures extrêmes, à la poussière et à l’humidité. Le V120 est conçu pour fonctionner dans des environnements où les ordinateurs traditionnels seraient rapidement hors service.

Conception orientée vers l’IA

En qualifiant le V120 de “AI-ready”, Getac met en avant la capacité de l’appareil à exécuter des traitements complexes et à intégrer des applications liées à l’intelligence artificielle. Cela inclut la compatibilité avec des logiciels de maintenance prédictive, d’analyse de données en temps réel ou de gestion logistique avancée.

Un outil pour les secteurs stratégiques

L’association entre robustesse, Bluetooth 5.4 et compatibilité IA fait du V120 un produit ciblant principalement les organisations gouvernementales, militaires et industrielles. Dans ces secteurs, la combinaison de la durabilité matérielle et de la connectivité avancée constitue un avantage compétitif.

