Cisco favorise l’adoption du Wi-Fi 7 grâce à une baisse de prix stratégique

Un rapport publié par Dell’Oro Group a mis en évidence un phénomène marquant dans l’industrie des réseaux sans fil : la décision de Cisco de revoir ses tarifs à la baisse a eu pour effet immédiat d’accélérer l’adoption des solutions Wi-Fi 7 sur le marché professionnel. Cette évolution illustre la manière dont les ajustements économiques peuvent influencer le rythme de diffusion d’une nouvelle norme technologique, au-delà de ses seules caractéristiques techniques.

Depuis plusieurs années, la demande en infrastructures réseau évolue rapidement. La généralisation du télétravail, la multiplication des usages collaboratifs, la croissance du streaming professionnel et l’essor de l’Internet des objets (IoT) obligent les entreprises à renforcer leurs capacités de connectivité. Dans ce contexte, le Wi-Fi 7 apparaît comme une réponse naturelle : il promet des débits supérieurs, une meilleure latence et une gestion optimisée des environnements denses.

Selon Dell’Oro Group, les entreprises hésitaient toutefois à franchir le pas en raison des coûts élevés des équipements. L’annonce de Cisco, qui a choisi de réduire les prix de ses solutions WLAN, a levé une barrière majeure et déclenché une adoption plus rapide que prévu.

Les caractéristiques du Wi-Fi 7 mises en avant

La norme Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) offre des avancées notables par rapport au Wi-Fi 6 et 6E. Parmi ses atouts :

Des canaux élargis jusqu’à 320 MHz , permettant de doubler la bande passante disponible.

L’intégration de la Multi-Link Operation (MLO) , qui permet de répartir les flux sur plusieurs bandes en simultané.

Une modulation 4K-QAM pour une densité de données plus élevée.

Une latence réduite, essentielle pour des usages comme les appels en temps réel, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle.

Une meilleure gestion des environnements multi-utilisateurs grâce à des mécanismes avancés de planification et de coordination.

Ces éléments rendent la norme particulièrement attractive pour les entreprises, notamment celles disposant de campus connectés, de centres de données décentralisés ou de réseaux intégrant des milliers d’objets connectés.

Cisco, un acteur structurant du marché

En tant que leader historique dans les infrastructures réseau, Cisco occupe une place stratégique dans le déploiement des nouvelles générations de Wi-Fi. Ses solutions WLAN sont largement utilisées dans les environnements professionnels, allant des PME aux grandes entreprises, en passant par les établissements éducatifs et de santé.

La réduction de ses tarifs ne se limite pas à un ajustement ponctuel : elle s’inscrit dans une volonté plus large de favoriser l’adoption du Wi-Fi 7 pour consolider sa position face à des concurrents qui investissent eux aussi massivement dans cette technologie. L’entreprise parie sur une logique de volume : en facilitant la migration, elle s’assure de rester au cœur des architectures réseau modernes.

Les implications pour les entreprises

Pour les organisations, cette baisse de prix ouvre des perspectives nouvelles. Là où le Wi-Fi 6 représentait déjà un bond en avant, le passage au Wi-Fi 7 devient désormais accessible à un plus grand nombre d’acteurs. Concrètement, cela signifie :

Une amélioration notable de la productivité grâce à des connexions plus rapides et plus fiables.

La possibilité de déployer des usages gourmands en bande passante, comme les applications de réalité virtuelle (VR) ou de réalité augmentée (AR) .

Une gestion plus simple des environnements où coexistent ordinateurs, tablettes, smartphones, capteurs IoT et systèmes de sécurité connectés.

Une réduction des coûts opérationnels liés aux interruptions de service et aux limitations de capacité.

La généralisation du Wi-Fi 7 pourrait également soutenir des initiatives de smart building et de campus intelligents, où la connectivité constitue un pilier essentiel.

Un marché en pleine recomposition

L’analyse de Dell’Oro Group souligne que la croissance du marché WLAN au troisième trimestre 2025 est directement corrélée à cette politique tarifaire. Le segment des solutions cloud gérées, en particulier, connaît une progression rapide. Les entreprises privilégient de plus en plus des modèles où la gestion du réseau est externalisée et automatisée, réduisant ainsi la complexité interne.

Cette tendance pourrait rebattre les cartes pour les acteurs du secteur. En prenant l’initiative de réduire ses prix, Cisco met la pression sur ses concurrents, qui devront ajuster leurs propres offres pour rester compétitifs. La bataille se jouera autant sur le plan technique que sur le plan économique.

Les perspectives à moyen terme

Si le Wi-Fi 7 gagne du terrain plus vite que prévu, il pourrait devenir le standard dominant plus rapidement que le Wi-Fi 6, dont l’adoption est encore en cours. Pour les entreprises, cette accélération représente une opportunité mais aussi un défi : elles devront planifier leurs investissements pour suivre le rythme sans générer de surcoûts liés à des cycles de renouvellement trop courts.

Cisco, de son côté, semble miser sur l’idée que la valeur ne réside pas uniquement dans la vente d’équipements, mais aussi dans les services et les solutions logicielles qui les accompagnent. En démocratisant le Wi-Fi 7, l’entreprise ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans les domaines de la sécurité, de la gestion automatisée et de l’intégration cloud.

Conclusion

L’exemple de Cisco démontre que l’évolution des normes technologiques ne dépend pas uniquement de leur performance intrinsèque, mais aussi des conditions de marché qui en facilitent l’adoption. En abaissant le coût d’entrée, l’entreprise a contribué à accélérer la transition vers le Wi-Fi 7, au bénéfice des entreprises et des utilisateurs finaux.

Cette dynamique pourrait se traduire par une adoption massive d’ici 2026, redéfinissant les standards de connectivité dans les environnements professionnels et consolidant le rôle du Wi-Fi comme pilier des infrastructures numériques modernes.

