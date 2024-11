Bon Plan : 170€ de réduction sur l’ Ordinateur portable HP 15-fc0105nf

L’ordinateur portable HP 15-fc0105nf bénéficie d’une réduction de 170 € chez Boulanger, une aubaine pour ceux qui cherchent un appareil performant à prix réduit. Ce modèle polyvalent, apprécié pour sa réactivité et sa simplicité d’utilisation, répond aux besoins essentiels en bureautique et multimédia.

HP, marque renommée dans le domaine de l’informatique, élargit son offre avec ce modèle de milieu de gamme, pensé pour les utilisateurs recherchant un bon compromis entre qualité et prix. L’HP 15-fc0105nf se distingue par ses performances et son design compact, parfait pour un usage quotidien.

Un processeur AMD Ryzen 5 performant

L’HP 15-fc0105nf intègre un processeur AMD Ryzen 5 7520U avec 6 cœurs, gage de rapidité pour les tâches multitâches comme la navigation, le traitement de documents, et le streaming. Couplé à 8 Go de mémoire vive, ce processeur assure une utilisation fluide, même avec plusieurs applications ouvertes, faisant de cet ordinateur un allié pour les utilisateurs polyvalents.

Écran Full HD : un confort visuel adapté

L’écran 15,6 pouces Full HD offre une résolution de 1920 x 1080 pixels, garantissant une excellente qualité d’image pour le multimédia et les vidéos. Grâce à la technologie antireflet, les reflets sont réduits, améliorant le confort visuel, même en extérieur ou sous des lumières artificielles. Cet écran contribue à l’expérience immersive que propose HP, idéale pour une utilisation prolongée.

SSD de 512 Go : espace et rapidité de stockage

Le modèle HP 15-fc0105nf est équipé d’un SSD de 512 Go, un atout pour un stockage rapide et une gestion efficace des fichiers. Ce SSD permet un démarrage du système en quelques secondes et une ouverture rapide des applications, améliorant considérablement le flux de travail. Avec 512 Go, l’utilisateur dispose d’un espace suffisant pour stocker photos, vidéos et logiciels sans compromis.

Connectivité et ports variés

Côté connectivité, HP propose une solution complète avec plusieurs ports USB pour connecter vos périphériques, un port HDMI pour le raccordement à des écrans externes, et un port Ethernet pour une connexion internet filaire plus stable. Le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés permettent une connectivité sans fil pratique pour une utilisation dans tous les environnements.

Design fin et autonomie optimisée pour les déplacements

Conçu pour la mobilité, l’HP 15-fc0105nf arbore un design fin et léger. Il est facile à glisser dans un sac, et son autonomie est suffisante pour des journées de travail ou d’études sans avoir besoin de recharger constamment. Ce design sobre, allié à une bonne autonomie, en fait un modèle idéal pour les déplacements.

Récapitulatif technique détaillé