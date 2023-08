Plaud Note : Votre Compagnon intelligent d’Enregistrement audio

Dans un monde en constante évolution, les avancées technologiques continuent de façonner notre quotidien. Parmi les innovations récentes, Plaud Note se présente comme une solution novatrice pour simplifier la prise de notes et la transcription audio.

La société iZYREC, propose une nouvelle manière de prendre des notes à la volée que ce soit lors d’un entretien, d’une réunion ou encore d’un appel téléphonique. Une prise de note qui passera en outre par l’usage des IA et notamment de ChatGPT.

Plaud Note, la Révolution de la Prise de Notes

Lancée en 2023, Plaud Note est un appareil conçu pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent une manière efficace de prendre des notes et de transcrire des contenus audio. Alors certes certains diront qu’il y a déjà des applications comme Trnaslator de Microsoft pour smartphone et ils auront raison. Mais avec Plaud Note, la société iZYREC pousse le concept encore un peu plus loin associant un appareil physique à une application à installer sur votre téléphone.

Un Enregistreur intelligent et intuitif

Plaud Note propose une solution innovante grâce à son intégration de la technologie ChatGPT en combinaison à ce qui pourrait s’apparenter à un disque dur externe. Ainsi, le boitier qui est compatible « Magsafe » ou aimanté pour les autres, est équipé de microphone pour enregistrer les conversations durectiement dans sa mémoire. À ce propos, la marque annonce une capacité de stocgae de 64 Go capable d’enregistrer jusqu’à 480 heures de conversation. Le dispositif est par ailleurs doté d’un système de réduction de bruit. Le tout ayant une épaisseur de la taille d’une carte de banque.

L’association pour ce qui est de la conversation de la voix vers du texte se fait via ChatGPT. Cette intelligence artificielle de pointe ajoute une nouvelle dimension à l’enregistrement audio en offrant des fonctionnalités d’automatisation. En activant simplement le capteur de conduction par vibration (VCS), vous pouvez enregistrer des appels et des contenus audio environnants avec une grande facilité. La puissance de ChatGPT se manifeste dans sa capacité à transformer la parole en texte avec une précision exceptionnelle, offrant ainsi des transcriptions temporellement codées et des résumés en quelques secondes.

Une Expérience d’Enregistrement Enrichie

Les avantages de Plaud Note ne se limitent pas seulement à la transcription. L’application offre une expérience complète en fournissant des fonctionnalités supplémentaires, telles que des résumés automatisés, des listes de tâches et des cartes mentales pour une meilleure organisation. De plus, Plaud Note propose une intégration étroite avec l’application Plaud pour une gestion fluide et centralisée des enregistrements.

Connectivité sans fil entre l’application et le boitier.

Effectivement, outre sa capacité de stockage, ses microphones, le boitier est doté des technologies Wi-Fi et Bluetooth LTE pour interagir avec l’application et votre smartphone. Enfin, détail intéressant, le Plaud Note peut-être configuré pour lancer le mode enregistrement dès qu’il entend du bruit ou via un bouton facilement accessible.

Prix et Disponibilité.

Actuellement disponible pour encore quelques jours sur la plateforme de fonds participatifs KickStarter, le Plaud Note est proposé au prix de 99$ au lieu de 159$.