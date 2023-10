Galaxy S23 FE : Un bond technologique dans l’univers smartphone à petit prix ?

Avec son Galaxy S23 FE, Samsung renouvelle l’expérience de sa gamme « FE » avec le Galaxy S23 FE. Il est l’incarnation même du design, de la performance et de la photographie professionnelle. Avec ce nouvel arrivant, Samsung élève une fois de plus les standards du marché ?

Voilà maintenant plusieurs générations que la marque coréenne à développer la variante « FE » de ses produits haut de gamme comme les Smarpthone « Galaxy S ». Une appellation « FE » qui veut dire « Fan Edition ». Le Galaxy S23 FE adopte le design légendaire de la série S, réinterprété pour une finition premium. Doté de la certification IP68, ce smartphone est résistant à l’eau et à la poussière.

Photographie : Redéfinir les Moments Quotidiens

Avec sa caméra de 50 Mpixels, le Galaxy S23 FE capture chaque détail avec précision. Son zoom optique x3, son mode Nightography pour les clichés nocturnes, et les technologies OIS et VDIS garantissent des photos éblouissantes et stables.

Studio de Production au Creux de la Main

L’appareil photo du Galaxy S23 FE offre une panoplie d’outils d’édition propulsés par l’IA, transformant chaque utilisateur en un véritable professionnel. En mode pro, chaque paramètre est personnalisable, garantissant ainsi une expérience photographique incomparable.

Performance Gaming : Une Expérience inégalée

Au cœur de ce smartphone se trouve un processeur ultra-puissant, idéal pour le gaming et le streaming. Sa batterie de 4 500 mAh, couplée à une recharge rapide, ainsi que son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces, rendent chaque interaction fluide et immersive. La grosse nouveauté se situe au niveau du processeur. En effet, si les Américains hériteront d’un processeur Qualcomm, ici en Europe on devrait recevoir des modèles intégrant le processeur maison de Samsung, l’Exynos 2200 gravé en 4 nm.

Niveau connectivité, on retrouvera forcément de la 5G et aussi du Wi-Fi 6E, la norme est pour le moment le standard en matière de WiFi même si le WiFi 7 arrive malgré tout chez certains constructeurs de routeurs Wi-Fi.

Prix et Disponibilité.

Attention, si vous souhaitez acquérir ce nouveau venu chez Samsung il vous faudra attendre fin décembre voir janvier 2024.