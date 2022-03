ThinkPad X13s,Lenovo annonce son nouvel ultrabook.

Le tout nouveau ThinkPad X13s fait son apparition chez Lenovo à l’occasion du MWC de Barcelone. Un nouvel ordinateur portable qui entre dans la catégorie des ultraportables et qui embarque un processeur Snapdragon® 8cx Gen 3.

Lenovo est un acteur majeur sur le marché des ordinateurs portables, la marque se partage d’ailleurs le marché en tête avec HP pour l’année 2021. C’est donc sans grande surprise que la marque dévoile un nouvel ultraportable. Mais la surprise se fait sur les pièces embarquées et notamment le processeur.

Du Snapdragon® 8cx Gen 3 dans un PC portable sous Windows.

Ça faisait un moment qu’on vous en parlait. Qualcomm semblait s’intéresser au marché des ordinateurs et annonçait travailler sur un processeur qui pourrait venir équiper les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows 11.

Lenovo a donc décidé de proposer avec ce nouveau ThinkPad X13s un ordinateur portable qui embarque le nouveau processeur Snapdragon® 8cx Gen 3 au lieu d’un processeur Intel iCore. Pour le reste, on retrouve un ordinateur qui peut accueillir jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR4x et un SSD allant jusqu’à 1 To de données.

Ultra mince, le nouveau ThinkPad X13s mesure 298,7 x 206,4 x 13,4 mm pour seulement un poids de 1.06Kg. Lenovo annonce que le châssis du nouveau ThinkPad X13s est construit avec 90 % de magnésium recyclé certifié dans les couvercles supérieur et inférieur, 97 % de plastique PCC dans le couvercle de la carte de circuit imprimé (PCB) de la batterie et le cadre de la batterie, et avec un carton et des pare-chocs recyclables dans l’emballage.

Connectivité 5G, Wi-Fi 6E, tout ce qu’il faut pour être connecté.

Grâce à l’intégration de la plateforme de Qualcomm, cet ordinateur portable de Lenovo peut embarquer un modem 5G mmWave qui permettra à l’utilisateur de se connecter n’importe où sur n’importe quel réseau 5G. Attention cependant, il s’agit ici d’une option.

Bien sûr, il est également possible de se connecter à internet via une connexion Wi-Fi. A cet effet, l’ordinateur gère la norme Wi-Fi 6E qui permet d’atteindre les meilleurs débits de la dernière norme Wi-Fi actuelle à savoir le 802.11ax.

Notons au passage que comme d’habitude, le PC portable est compatible avec les autres normes Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Pour cela, Lenovo s’appuie sur la plateforme Qualcomm® FastConnect™ 6900. On notera aussi la présence du Bluetooth 5.2.

Écran, connectique, les autres caractéristiques.

Pour ce qui est de l’écran, comme son nom le laisse supposer, Lenovo a opté pour un écran 13,3 pouces 16:10. Il est possible au client de choisir entre une dalle -WUXGA IPS 300nit tactile sur cellule ou une dalle -WUXGA IPS 400nit, faible consommation, faible lumière bleue.

Pour ce qui est de la connectique, on trouve 2 ports USB-C 3.2 Gen 2, un port jack audio 3.5mm,et un lecteur de carte SIM. Le clavier quant à lui est rétro éclairé et accompagné d’un large TrackPad à 3 boutons en forme de verre. On notera également la présence d’un lecteur d’empreinte digitale.

Enfin, pour terminer le nouveau ThinkPad X13s est doté d’une caméra RVB 5.0MP qui permettra de faire des vidéo-conférences, des sessions Microsoft Teams, Zoom et même servir de reconnaissance faciale pour déverrouiller le PC.

Prix et Disponibilité.

Les ThinkPad X13 seront disponibles à partir de mai 2022, à partir de 1 399 €.