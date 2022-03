motorola edge 30 pro, le nouveau smartphone de Motorola dévoilé.

La marque vient de dévoiler son tout nouveau smartphone, le Motorola edge 30 pro. Un modèle qui se veut être le dernier Motorola edge à rejoindre la famille premium de Motorola. Mais de quoi se compose ce nouveau venu.

Alors, oui le moins que l’on puisse dire c’est que la marque est active dans le monde du smartphone. Elle ne cesse en effet de nous proposer depuis des mois différents modèles. Cette fois la marque revient sur le devant de la scène du smartphone avec un téléphone mobile qui se situe dans le haut de gamme voire dans le premium. Avec un prix qui l’est tout autant d’ailleurs, mais on vous le donnera en fin d’article.

motorola edge 30 pro, le top du top ?

Si vous nous suivez, vous avez pu vous rendre compte que généralement Motorola propose des smartphones de milieu de gamme voir d’entrée de gamme. Cette fois avec le Motorola edge 30 pro, la marque propose un smartphone haut de gamme.

Un smartphone qui hérite d’un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon® 8 Gen 1 accompagné d’un GPU Qualcomm® Adreno™. La mémoire embarquée proposée est au choix 8 go ou 12 Go. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, le Motorola edge 30 pro est proposé en version 128 Go,256 Go ou 512 Go. Pour ce qui est de la batterie du smartphone, elle est d’une capacité de 4 800 m Ah. En outre Motorola annonce l’intégration de la technologie de recharge TurboPower™ la plus rapide à ce jour.

La marque ajoute :

« La capacité de charge allant jusqu’à 68 W permet de recharger la batterie à 50 % en seulement 15 minutes. »

Enfin, pour terminer sur le plan de la batterie et de la charge, le téléphone est également doté de la technologie de charge sans fil à induction qi d’une puissance de 15W. À noter que le Motorola edge 30 pro pourra aussi partager sa batterie avec un autre smartphone via la charge sans fil inversée.

De la connectivité à son maximum pour ce smartphone.

Comme tout téléphone mobile premium, la marque se doit d’ajouter ce qui se fait de mieux. Dans le domaine de la connectivité, Motorola a donc équipé son Motorola edge 30 pro d’un modem-RF Snapdragon X65 qui permet non seulement au smartphone de se connecter aux réseaux 5G des opérateurs mobiles, mais aussi aux réseaux Wi-Fi les plus performants.

De fait, le Motorola edge 30 pro hérite d’une connexion Wi-Fi supportant la norme Wi-Fi 6E. Bref, il pourra se connecter sur le nouveau spectre 6 GHz du Wi-Fi. Tout en étant compatible bien évidemment avec les normes 802.11b/g/n/ac.

Le Bluetooth est bien sûr lui aussi présent tout comme le NFC qui permettra le paiement sans contact.

Capteur photo, à quoi avons-nous droit ?

Alors, pour son Motorola edge 30 pro, la marque nous propose un triple capteur photo comprenant un capteur 50 MP, f/1.8, grand angle 1/1.55″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, un capteur 50 MP, f/2.2, 114˚ ultra grand-angle, 1/2.76″, 0.64µm et u capteur de 2 MP, f/2.4, mode macro.

Motorola ajoute pour sa part des explications :

« Les photographes peuvent prendre des photos avec 32x plus de pixels de mise au point grâce à la mise au point instantanée sur tous les pixels. Ils bénéficient, en outre, de performances plus rapides et plus précises, quelle que soit la luminosité. Enfin, la nouvelle technologie OIS améliorée élimine les tremblements intempestifs, gage de clichés cristallins. »

Enfin, le Motorola edge 30 pro sera en mesure d’offrir une résolution 8K et le support du format vidéo HDR10+. Le tout est équipé d’un écran OLED Max Vision de 6,7’’. Un écran qui offre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Prix et Disponibilité.

Le nouveau Motorola edge 30 pro est dès aujourd’hui disponible en Belgique en deux couleurs Cosmos Blue et Stardust White*, au prix de détail recommandé de 799,99 €. Dernier détail intéressant, Motorola offre une tablette Lenovo Tab M10 à l’achat de l’Edge 30 pro jusqu’au 3 avril.