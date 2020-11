Xiaomi accède à la troisième place des ventes de smartphones dans le monde.

Bonne nouvelle pour le constructeur chinois pour cette période du troisième trimestre 2020. De fait, d’après une étude de Canalys, IDC et Counterpoint fait désormais partie du top 3 des marques de smartphones les plus vendues au monde.

Ce n’est pas nouveau, le marché des smartphones chinois à la cote. Il est vrai que si le marché européen est encore au stade de l’entrée sur le marché pour les constructeurs chinois, en Asie, il en est tout autre.

Et dans le domaine, des marques comme Xiaomi, Oppo, Huawei…se dispute le marché. Un marché qui est mené par Samsung, Apple (grâce au marché US) et Huawei. Cette fois, Xiaomi vient de détrôner Apple de sa troisième place sur le podium.

Xiaomi, c’est 41,7 millions de smartphones vendus.

Ainsi, selon les études menées par Canalys, IDC et Counterpoint, Xiaomi a vendu pour ce troisième trimestre 2020 pas moins de 41,7 millions de smartphones dans le monde. Un chiffre qui dépasse les ventes d’iPhone, mais qui reste encore malgré tout loin des concurrents. Effectivement, Xiaomi est loin des 51,7 millions d’unités vendues par Huawei. Ou encore, des 80,2 millions d’unités vendus par Samsung.

Ainsi, selon les études, Xiaomi se prend une hausse de vente de 45% par rapport au trimestre précédent. Le constructeur chinois pourrait donc encore prendre quelque part de marché.

D’autant que selon les analystes, le marché a toujours perdu du terrain par rapport à la même période l’année passée. Une diminution de 4% des ventes. Cependant, lors du troisième trimestre, les ventes sont en hausses de plus de 30% par rapport au second trimestre.

Xiaomi 3e meilleur vendeur, mais Apple revient en force.

Une bonne affaire pour Xiaomi qui est passé devant Apple pour ce troisième trimestre certes. Cependant, il faudra surveiller de près le quatrième trimestre. En effet, il ne faut pas oublier que Huawei et surtout Apple viennent de sortir leur nouveau haut de gamme. À savoir le Huawei Mate 40 Pro et surtout du côté d’Apple l’iPhone 12 et 12 Pro. Les premiers téléphones mobiles d’Apple à intégrer une puce 5G.