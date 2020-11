iCleanse Swift 5X, la solution pour désinfecter votre smartphone.

En cette période de pandémie où le microbe est partout, il faut se laver les mains et porter le masque. Mais vous pensez à désinfecter votre smartphone ? Non ? Alors iCleanse y pense pour vous avec l’iCleanse Swift 5X.

La pandémie du Covid-19 ne cesse de progresser et les différents états d’Europe prennent leur disposition en confinant à nouveau les citoyens. Alors, bien sûr, les règles d’hygiène sont importantes. Se laver les mains, utiliser un désinfectant efficace…

Cependant, nous sommes nombreux à ne pas penser à notre smartphone. D’autant qu’il a déjà été prouvé par le passé que notre téléphone et son écran son des nids à bactéries.

Bien sûr, elles ne sont pas toutes mauvaises, mais bon. La société iCleanse propose une solution pour les commerces ou les hôpitaux avec son iCleanse Swift 5X.

iCleanse Swift 5X, un coffre-fort qui charge et désinfecte votre téléphone.

De fait, la marque propose un gros boitier qui fait penser à un coffre-fort qui sera à même d’accueillir jusqu’à cinq téléphones simultanément. Téléphone ou tablette d’ailleurs.

« Idéal pour les hôpitaux, le Swift 5X désinfecte les appareils que les infirmières, les médecins et les patients touchent quotidiennement en 60 secondes seulement »

Nous fait remarquer la société.

L’iCleanse Swift 5X peut également stocker et charger des appareils iOS, Android et autres appareils USB. En outre, chaque tiroir se verrouille automatiquement une fois refermé. Il faudra alors mettre un code pour pouvoir le déverrouiller et récupérer ainsi le téléphone.

Ainsi, la désinfection peut ensuite commencer. Une désinfection ultra rapide selon les tests effectués par la société. Effectivement, elle affirme qu’en l’espace de seulement 60 secondes le téléphone ou la tablette sont totalement désinfectés.

La désinfection se fait au travers de rayons UV-C qui se mettent en route lorsque l’appareil est rangé dans le tiroir.

Prix et disponibilité.

Attention cependant pour les plus intéressés, l’iCleanse Swift 5X est tout de même proposé au prix de 5495$. Nul doute qu’il est principalement orienté vers le segment des professionnels.