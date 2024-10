Android possède désormais 71,7 % de part de marché du smartphone.

La part de marché d’Android a augmenté pour cinq trimestres consécutifs, atteignant 71,7 % au troisième trimestre de 2024. Ce chiffre marque une nouvelle étape importante pour le système d’exploitation mobile, démontrant sa capacité à maintenir une croissance soutenue et à s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché mondial des smartphones.

Android continue d’élargir son écosystème grâce à une forte présence sur les marchés internationaux, en particulier avec l’appui de fabricants chinois offrant des smartphones à des prix compétitifs. La flexibilité du système Android permet à ces fabricants de proposer des modèles adaptés aux besoins spécifiques de chaque marché, contribuant ainsi à son expansion constante.

L’expansion continue d’Android dans les marchés émergents

Android étoffe son catalogue de smartphones en élargissant son offre dans des marchés sensibles au prix, notamment en Inde et en Afrique. Ces régions représentent des opportunités stratégiques pour Android, car la demande en smartphones abordables est en forte croissance.

Les fabricants chinois, tels que Xiaomi et Realme, jouent un rôle crucial dans cette croissance, en proposant des appareils à des prix attractifs, rendant la technologie mobile accessible à un plus large public. Ces marques se concentrent sur l’intégration de fonctionnalités modernes tout en maintenant des coûts faibles, ce qui leur permet de séduire une clientèle large et variée.

Un recul de la part de marché d’iOS

La part de marché d’iOS a diminué, atteignant 27,6 % au troisième trimestre de 2024. Cette baisse s’est faite ressentir principalement en Amérique du Nord et en Europe, des régions où Apple avait traditionnellement une position dominante.

Malgré sa forte présence dans les segments haut de gamme, Apple rencontre des difficultés face à la concurrence accrue des appareils Android à des prix plus accessibles. Le ralentissement économique dans certaines régions a également poussé de nombreux consommateurs à opter pour des alternatives moins coûteuses, impactant directement la demande pour les produits d’Apple.

Les appareils Android offrent ainsi une alternative attrayante avec un bon rapport qualité-prix, ce qui a contribué à la baisse de la part de marché d’iOS.

La diversification de l’offre Android

La gamme Android s’élargit non seulement par la variété des prix mais aussi par l’écosystème des applications disponibles. Android continue d’étoffer son éventail de produits, rendant sa plateforme attractive non seulement pour les utilisateurs à petit budget, mais également pour ceux qui cherchent des spécificités techniques pointues.

En outre, Android propose une large gamme d’appareils, des smartphones basiques aux modèles haut de gamme avec des fonctionnalités avancées telles que des écrans haute résolution, des caméras puissantes, et des capacités de stockage élevées.

Cette diversité d’options permet à Android de répondre à des attentes très variées, que ce soit pour des utilisateurs à la recherche de téléphones simples ou pour ceux qui veulent les toutes dernières innovations technologiques.

Facteurs favorisant la croissance de la part de marché d’Android

Plusieurs facteurs favorisent la progression d’Android sur le marché mondial. Parmi ceux-ci, la flexibilité offerte aux fabricants pour personnaliser le système d’exploitation afin de répondre aux besoins des marchés locaux est un atout majeur.

Cette adaptabilité permet de créer des versions d’Android optimisées pour des régions spécifiques, offrant des fonctionnalités qui répondent aux préférences locales. Android propose également une diversité d’appareils permettant d’accéder à un large choix de fonctionnalités et de gammes de prix.

Par ailleurs, l’ouverture de la plateforme Android encourage l’innovation, avec un vaste écosystème de développeurs qui créent des applications adaptées aux besoins des consommateurs. Le rapport qualité-prix est également un facteur déterminant pour de nombreux consommateurs, faisant d’Android une solution préférée dans de nombreux marchés, notamment ceux où le pouvoir d’achat est limité.

Une dynamique favorable pour Android

Avec une offre plus diversifiée et une adaptabilité qui continue de répondre aux besoins variés des consommateurs mondiaux, la croissance d’Android semble se maintenir. La marque augmente ainsi son catalogue tout en continuant à gagner des parts de marché face à iOS.

Les fabricants partenaires d’Android, tels que Samsung, Oppo et Vivo, jouent également un rôle central dans cette dynamique en lançant régulièrement de nouveaux modèles qui couvrent tous les segments du marché, de l’entrée de gamme au haut de gamme.

Android profite également d’une forte notoriété sur les marchés asiatiques, où la concurrence est particulièrement intense. Le fait de proposer des mises à jour régulières du système d’exploitation et des fonctionnalités de sécurité renforcées contribue également à fidéliser les utilisateurs existants et à en attirer de nouveaux.

Récapitulatif technique

Part de marché Android : 71,7 % (T3 2024)

(T3 2024) Part de marché iOS : 27,6 % (T3 2024)

(T3 2024) Croissance stimulée par les marchés émergents (Inde, Afrique)

Rôle des fabricants chinois ( Xiaomi , Realme , etc.)

, , etc.) Expansion grâce à des smartphones abordables et adaptés aux besoins locaux

Baisse de la part de marché iOS en Amérique du Nord et en Europe

Diversité de la gamme Android : des modèles entrée de gamme aux modèles haut de gamme

Partenariat avec des fabricants comme Samsung , Oppo , Vivo

, , Adaptabilité du système Android aux marchés locaux

