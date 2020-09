Test : CrossCall Core-X4.

La société CrossCall nous propose de tester leur nouveau modèle anti-choc, le CrossCall Core-X4. Il s’agit d’un smartphone renforcé comme nous en propose depuis des années la marque. Voyons ce qu’il a dans le ventre…

Préambule.

CrossCall est une société spécialisée dans les smartphones et tablettes étanches, anti-choc et de grande autonomie. La marque conçoit des modèles parfaitement adaptés aux environnements hostiles et imprévisibles que rencontrent les sportifs et professionnels de terrain. En outre, la marque ne nous est pas totalement inconnue. En effet, il y a maintenant tois ans déjà, nous avions eu l’occasion de tester leur modèle CrossCall Trekker X3.

Par ailleurs, plus récemment, nous avons testé leur dernière Tablette Outdoor Crosscall Core T4. Une tablette qui se veut être une solution à nouveau pour un marché de niche, celui du secteur professionnel, de chantier…

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Norme IP: IP 68

Étanchéité à l’eau salée: 2m / 30mn

Étanchéité à la poussière: Totale

Température d’utilisation: -25° C/ + 50° C

Résistance: MIL STD 810G (13 tests) Drop test (6 faces de 2 m)

Dimensions: 161 x 78 x 13 mm

Poids: 234 g

Système d’exploitation: Android TM Version 9.0 PIE

Version 9.0 PIE Processeur: OCTO-CORE 1,8GHZ Qualcomm® SnapDragon™

DAS* Tête/ Corps: 1,37 W/kg/ 1,45 W/kg

DAS Membre: 2,67 W/kg

Appareil photo: Capteur: 48 MP Fusion 4 Autofocus: PDAF Caméra frontale: 8 MP Flash: LED Torche: 0,5W Formats supportés: JPEG

Réseau & connectivité: SIM: Tiroir triple : double SIM + micro SD TYPE: Nano SIM 2G (GPRS/EDGE): 850/900/1800/1900 MHz 3G (HSPA+): 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G (LTE): LTE : FDD-LTE band 1 (2100) / 2(1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) / 28 fullband (700) / 32 (1500) 2-CA down only + TDD LTE 38 (2600) / 40 (2300) WIFI: 802.11 b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz Bluetooth®: 4.2 ANT+: Oui NFC: Oui, Payment function USB: 2.0 Fast Charge Type-C OTG: Oui X-LINK (Magconn technology): Oui

Ecran: Taille: 5,45’’ Type: IPS Corning Gorilla® Glass 3, Wet & Glove touch Tactile: Écran capacitif, 5 points Résolution: 18:9, 1440×720 HD+ Luminosité: 450 cd/m²

Prise Jack: 3,5mm étanche

Batterie: Type: Li-Ion Polymère Capacité: 3850 mAh Autonomie en communication (2G/3G): 29 h 45 m Autonomie en veille (4G): 465 h Autonomie en GPS*: 11 h

Localisation GPS Type: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Capteurs: Accéléromètre Capteur de proximité Capteur de luminosité Gyroscope Magnétomètre G-Sensor

Mémoire: RAM: 3 Go ROM (flash): 32 Go Externe (Micro SD): jusqu’à 512 Go

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

X-blocker (fixation spéciale)

Des écouteurs

Chargeur USB

Tour de cou

Manuel utilisateur