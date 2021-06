Les WF-1000XM4 dévoilés lundi ?

Alors, les WF-1000XM4 seront-ils dévoilés lundi prochain ? C’est bien possible aux vues de toutes les infos qui ont fuité ces derniers jours et au fait que Sony nous invite à une conférence de presse Live dans laquelle le message est clair : l’occasion d’annoncer un nouveau produit audio de Sony.

Pas toujours facile pour une marque d’arriver à garder le secret sur l’arrivée d’un de ses produits ! Surtout quand la marque s’appelle Sony et qu’elle est une des marques audio les plus « banquable » en matière de produits audio.

En effet, il existe comme ça certains produits chez certaines marques qui deviennent des icônes, des références dans leur secteur d’activité. Dans le monde des casques, le Bose Quiet Confort II en fait partie, au même titre que le Sony WH-1000XM4.

À relire : Test : Bose QuietComfort 35 II.

WF-1000XM4, des écouteurs sans fil tant attendus !

De fait, voilà quelques semaines que les écouteurs sans fil intra auriculaire Bluetooth WF-1000XM4 de Sony pointent le bout de leur nez, via toute une série d’indiscrétions.

Alors, on sait déjà que ces nouveaux venus seront équipés d’une fonction ANC, alias Active Noise Cancelling et donc en bon français, des écouteurs à réduction de bruit active.

Évidemment, on s’en doute, ces nouveaux venus seront très certainement IPX4 pour supporter les gouttes de pluie, etc..

Pour le reste des informations, il faudra encore attendre jusqu’à lundi, mais en gros et pour faire simple, prenez les meilleures fonctionnalités des WF-1000XM3 et ajoutez-y des fonctions nouvelles et vous aurez les WF-1000XM4.

Autres informations également, l’étui de charge qui devrait lui aussi être équipé de la charge à induction qi.

Prix et disponibilité.

Chose incertaine, mais les bruits de couloir font état d’un prix qui va faire mal. En effet, ces nouveaux écouteurs intra auriculaires de Sony pourrait être commercialisés aux alentours des 300-350€.

N’hésitez pas à suivre l’évènement en direct ce lundi sur YouTube.