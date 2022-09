Le sans fil se porte bien en 2022.

À l’occasion de l’IFA, GFK vient de sortir son étude concernant les différents produits sans fil qui se sont vendu en 20222. Enceinte audio, produits informatiques, accessoires et périphériques dédiés aux jeux vidéo ou encore dans le domaine de la santé et de la domotique. Et le premier semestre 2022 a été bon pour le secteur.

À l’occasion de l’IFA, GFK fait le point sur notre univers pour ce premier semestre 2022. Et plus particulièrement en matière de produits et de solution sans fil dans plusieurs secteurs, l’occasion après une pandémie et le passage du Covid de faire le point sur le marché.

Le sans fil un marché qui se porte bien.

Ainsi GFK vient de publier ses chiffres et s’est intéressé aussi à celui du sans fil dans le gaming et on apprend que les ventes de claviers et de souris sans fil ayant augmenté de 48 % et 14 % respectivement. Par ailleurs, les ordinateurs portables de jeu ont enregistré une croissance de 3 % au cours de cette période. Une croissance qui selon GFK est liée au fait que le sans fil dans le monde du gaming est encore très peu représenté. De fait de nombreux gamers ont encore des périphériques ou des accessoires filaires. En outre, de par le passé, dû à un temps de latence plus élevé, les souris et claviers sans fil n’avaient pas forcément bonne réputation. Ce qui n’est plus vraiment le cas désormais selon les acteurs du marché.

Il est vrai qu’il y a deux ans nous avions eu l’occasion de discuter avec un responsable de chez Razer lors du salon Medpi de Monaco et celui-ci nous avouait qu’il n’y avait plus vraiment de différence en terme de temps de réponse entre leur souris filaire et leur souris sans fil.

Par ailleurs, le marché de l’ordinateur portable dédié au gaming monte de plus en plus en puissance avec des configurations intéressantes à des prix certes encore chers par rapport à un ordinateur portable de bureau ( 1.4 fois plus cher). Cependant, les gamers apprécient de plus en plus d’avoir un bon ordinateur portable qu’une grosse tour.

Une tendance qui pourrait ne pas durer ?

Selon GFK, il faudra voir sur la fin de l’année et sur le début de l’année 2023 ce qu’il en sera. Effectivement, le cabinet d’étude souligne que ces deux dernières ce segment a eu une forte croissance notamment « grâce » au Covid qui a obligé les consommateurs à changer leurs habitudes suites aux différents confinements et mise en place de télétravail. De nombreux consommateurs se sont donc dirigés vers ce type de solution, au final facile à mettre en place. Il en a aussi été de même avec les plus jeunes qui ont vu leur court se faire à la maison avec des solutions hybrides. Autant de circonstances qui ont fait que certains ont décidé d’investir dans du matériel de gamer à la maison.