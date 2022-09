Kobo Clara 2E, une nouvelle liseuse sur le marché.

La nouvelle liseuse Kobo Clara 2E proposée par la marque Rakuten Kobo se veut plus écologique avec un revêtement plastique recyclé à 85 %. Mais cette nouvelle liseuse d’un des leaders du marché offre d’autres intérêts.

Dans l’univers des produits high-tech, il y a une catégorie de produit qui a su séduire une certaine clientèle de niche à la recherche d’une solution de lecture. Ce marché de niche c’est celui des liseuses dans lequel Amazon et sa Kindle se sont engouffrés, mais aussi Rakuten avec le rachat de la marque Kobo. Longtemps comparées aux tablettes classiques, les liseuses n’ont pourtant pas du tout la même approche et la même utilisation. Kobo expert en la matière nous dévoile son nouveau modèle de liseuse.

Kobo Clara 2E, connectée et plus de stockage.

Cette nouvelle liseuse devrait séduire une fois de plus les amateurs de livres numériques qui pourront profiter pleinement d’un écran E Ink Carta 1200 HD de 6 pouces sans reflets. En outre, l’écran de la liseuse est équipé de la technologie ComfortLight PRO qui réduit la lumière bleue pour une lecture plus apaisée. À noter que comme pour les autres modèles, la marque propose un mode sombre.

Kobo Sage, la nouvelle liseuse de Kobo. Avec sa Kobo Sage, la marque Kobo, qui s’est spécialisée dans le secteur des liseuses et qui est un concurrent solide au Kindle d’Amazon, propose une nouvelle solution pour tous ceux qui…

Pour ce qui est de son autonomie, la marque annonce plusieurs semaines d’utilisation par charge pleine. Autre point fort de cette liseuse sa connectivité. De fait outre le fait d’accéder à Internet via le Wi-Fi, la liseuse est également dotée de Bluetooth. La technologie sera dans ce cas utilisée pour associer à la liseuse un casque ou une enceinte audio pour ceux qui voudront écouter des livres audio. Par ailleurs, Kobo a rendu sa liseuse Kobo Clara 2E entièrement étanche. Ainsi, la liseuse offre une résistance à l’eau de 60 minutes, et ce dans deux mètres de profondeur. Bon on s’en doute ce n’est pas le but de s’en servir dans la piscine ou à la mer, mais tout de même.

Prix et Disponibilité.

Disponible sur le site de Kobo et chez certains détaillants, la Kobo Clara 2E sera vendue au prix de 149,99€. Les précommandes sont disponibles dès maintenant et les appareils seront disponibles en magasin et en ligne à partir du 22 septembre prochain.