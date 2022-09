Thomson s’engouffre dans le gaming avec ses « Thomson Gaming ».

Thomson Gaming 15 et Thomson Gaming 17, derrière ces noms qui laisse à peine découvrir deux nouveaux ordinateurs portables proposés par la marque française. Mais des ordinateurs portables qui sont dédiés aux gamers.

Dans l’univers du gaming, lorsqu’on parle d’ordinateur on pense forcément soit aux tours énormes avec des ventilateurs dans tous les sens, du Thermaltake et autre, soit on pense de suite au secteur des ordinateurs portables gaming.

Et dans son univers, on trouve des géants, des leaders comme Asus avec sa gamme Asus ROG, MSI ou encore Alienware. On trouve aussi parfois des marques moins connues comme l’allemand XMG que nous vous avons déjà présenté sur le site. Désormais il faudra peut-être aussi compter sur Thomson.

Thomson à l’attaque du marché du gaming ?

Eh bien oui, la marque grand public française qui propose déjà des ordinateurs portables dans différentes gammes, a décidé de s’intéresser au marché du gaming portable et a profité du salon de l’IFA pour nous dévoiler ses deux nouvelles pépites dédiées au gaming avec ses Thomson Gaming 15 et 17 pouces.

Deux modèles qui proposent globalement la même configuration, la différence entre les deux machines se jouant principalement sur la taille d’écran avec une version 15 pouces et une version 17 pouces. Au cœur des deux machines, nous retrouvons des composants hauts en puissance comme de l’Intel Core i5 de 12ème génération, une NVIDIA RTX 3050. Les configurations pour ce qui concerne la mémoire et la capacité de stockage sur les modèles qui nous ont été présentés sur l’IFA sont de 8 Go de mémoire vive et de 512 Go de mémoire pour le stockage avec pour le cou du PCIE SSD.

On notera que Thomson a intégré pour ses Thomson Gaming, un clavier rétro éclairé et un design qui fait totalement référence à l’univers du gaming avec en outre un châssis en aluminium. Niveau connectivité, les deux modèles sont équipés d’une solution Wi-Fi 6 double bande de quoi pouvoir réduire au maximum le ping lors des parties en ligne. À noter que les ordinateurs sont également dotés d’un port Ethernet Gigabit pour ceux qui ne souhaitent pas couper le cordon. Les écrans proposés sont quant à eux Full HD réactif. Il sera également possible de connecter un moniteur externe pour jouer en grand grâce aux ports Mini Display et HDMI.

Enfin toujours dans la partie connectique, on retrouve aussi un port mini jack en sortie audio et un port micro. Les deux modèles sont également dotés de deux ports USB 3.0, de quatre ports USB 2.0 et d’un port USB-C. Le tout pour un poids respectif de 2,1 kg pour le 15,6 pouces et de 2,45 kg pour le 17,3 pouces.

Prix et Disponibilité.

Prix Public conseillé pour le Thomson Gaming 15 pouces 1099 € et 1199€ pour le Thomson Gaming 17 pouces. Pour ce qui est de la disponibilité, il faudra par contre attendre début 2023.