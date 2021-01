Avec le Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung dévoilait hier toute une série de nouveautés dans sa gamme de smartphone et pas seulement. Cette fois ça y est c’est officiel, le nouveau porte étendard de constructeur coréen est dévoilé.

Voilà maintenant plusieurs années que le constructeur coréen Samsung est présent sur le haut du marché du smartphone avec sa gamme Galaxy Sxx. Et la sortie d’un nouveau Galaxy S est toujours dans la sphère smartphone un évènement attendu. En effet, la sortie d’un smartphone est souvent une vision de la ligne directive en matière de nouveautés.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, pour une expérience smartphone ultime.

Tel est le slogan choisi par la marque pour présenter son tout nouveau smartphone. Mais à quoi avons-nous droit avec ce nouveau modèle pour 2021 ?

Alors, tout d’abord, le smartphone hérite d’un écran Dynamic AMOLED 2X2 de 6,8 pouces. Une taille qui se rapproche des tablettes 7 pouces que l’on nous proposait il y a plusieurs années. Un écran qui propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Quad HD+.

La marque souligne que :

« Le S21 Ultra 5G vous offre les deux. En outre, le taux de rafraîchissement s’adapte automatiquement de 10 Hz à 120 Hz au contenu que vous regardez. Vous profitez ainsi toujours de la meilleure qualité d’image, tout en consommant très peu d’énergie. »

Performances et chipsets.

Un écran qui est 25 % plus lumineux par rapport à sa version antérieure sur le Galaxy S20. Pour ce qui est de son cœur, confirmation sur les processeurs : Processeur Exynos 2100 pour l’international, Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 pour la Chine, la Corée et les USA.

Pour ce qui est de la mémoire, le téléphone a droit à 12Go de mémoire vive et de 128Go, 256Go ou 512Go de mémoire de stockage.

Pour ce qui est de la photo, l’appareil hérite d’un quadruple capteur arrière de 108 MP (deuxième génération), f/1.8, 26mm (wide), de 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 10x zoom optique, de 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 3x zoom optique et 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide).

Un stylet pour le nouveau Galaxy S21 Ultra 5G.

On vous en avait parlé lors d’une précédente news et l’information est désormais officielle. Le nouveau Galaxy S21 Ultra 5G est muni d’un stylet. Ce qui laisse supposer que la série du Galaxy Note pourrait bien se terminer avec le Galaxy Note 20.

Ainsi, le S-Pen signe donc ses débuts sur le S21 Ultra 5G. Il intègre la technologie de Wacom qui est exploitée pour la prise de notes et de l’édition de photos à la signature de documents.

« Vous pouvez utiliser un S-Pen d’un Galaxy Note ou d’une Galaxy Tab ou alors en acheter un. En outre, vous pouvez acquérir le S-Pen Pro, un peu plus long et plus épais pour une meilleure prise en main et doter de fonctions Bluetooth supplémentaire. Par exemple, vous pouvez faire des selfies de groupe d’un simple clic sur le stylet ».

Wi-Fi 6E, 5G, connectivité au max pour ce nouveau smartphone Samsung.

En effet, l’autre particularité intéressante et qui nous concerne d’autant plus chez Planet Sans Fil c’est l’intégration sur le téléphone certes du 5G, mais pas seulement. En effet, Samsung a intégré la norme Wi-Fi 6E sur son nouveau venu. Pour rappel, cette norme permet d’exploiter la gamme de fréquences 6GHz en plus des 2.4GHz et 5GHz. Bref, le téléphone pourra donc venir se connecter sur un routeur comme le Nighthawk RAXE500.

Pour le Bluetooth, on a droit à du Bluetooth 5.2 avec support AD2P et LE. Présent également le NFC. Enfin, cerise sur le gâteau, le téléphone est également compatible avec le QI pour une charge par induction sans fil d’une puissance de 15W.

Prix et disponibilité.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sera disponible à partir du 29 janvier. Les prix de vente recommandés sont de 1 249 € avec 128 GB de mémoire et 12 GB de RAM, de 1 299 € avec 256 GB de mémoire et 12 GB de RAM et de 1 429 € avec 512 GB de mémoire et 16 GB de RAM. L’appareil sera disponible dans les couleurs suivantes : Phantom Silver et Phantom Black.