 ColorOS 13 débarque chez Oppo.

Cette semaine, Oppo a annoncé la sortie de ColorOS 13 la nouvelle mise à jour de sa surcouche Android pour ses smartphones. Cette nouvelle version ColorOS 13 intègre un certain nombre de fonctionnalités clés d’Android 13.

Dans le monde du smartphone sous Android, il y a plusieurs critères qui peuvent parfois faire la différence pour les utilisateurs de smartphone. Certains critères sont d’ordre technique et matériel comme la taille d’écran, le processeur…

D’autres sont parfois séduits par les surcouches que proposent certaines marques. Chaque marque propose sa propre surcouche avec son design, ses thèmes, ses qualités et ses défauts. Oppo n’échappe pas à cette règle avec sa surcouche ColorOS.

OPPO A77, le nouveau milieu de gamme de la marque. Avec son OPPO A77, la société chinoise qui prend de plus en plus de poids en occident avec des produits phares comme l’Oppo Find X5 Pro propose un nouveau smartphone de milieu…

ColorOS 13, quoi de neuf ?

Cette nouvelle version selon Oppo intègre un certain nombre de fonctionnalités clés d’Android 13 tout en lançant un tout nouvel « Aquamorphic Design ». Ce nouveau design a pour fonction de présenter une interface plus claire et des fonctions de paramétrages personnalisés. En outre le constructeur chinois annonce l’arrivée d’une nouvelle police de caractères du système qui selon lui améliore la lisibilité des textes dans toutes les langues. Certains effets aquamorphiques ont été également intégrés dans l’interface.

« Une nouvelle série d’images pour l’écran allumé en permanence, appelée « Homeland », propose des scènes puissantes représentant des animaux sauvages dans la nature. Les animations de l’écran allumé en permanence révèlent la modification des habitats de ces animaux sur la base des changements quotidiens de température afin d’attirer votre attention sur le changement climatique et sur la terre que nous partageons ».

Dixit la marque

Autre point fort mis en avant par la marque pour cette nouvelle surcouche ColorOS 13, une amélioration des moteurs du système qui augmente l’autonomie de la batterie et la capacité à garder plusieurs applications ouvertes à l’arrière-plan. De même la fonction « Smart Always-On Display » permet d’afficher les applications en cours ou certaines commandes de contrôle accessible directement depuis le mode veille du smartphone.

Prix et Disponibilité.

Pour le lancement mondial de ColorOS 13, OPPO prévoit de mettre à jour près de 35 modèles de smartphone en un an, couvrant plus de 60 pays et régions et jusqu’à 160 millions d’utilisateurs. Il s’agit du projet de mise à jour le plus important de l’histoire de ColorOS. Ce déploiement commencera par les Find X5 Pro et Find X5 aujourd’hui avec le lancement officiel de ColorOS 13. OPPO continuera ensuite d’installer ColorOS 13 sur plus de 20 appareils supplémentaires à partir de 2023.