La 5G américaine en retard sur la Chine !

Le bureau d’analyse Counterpoint Research vient de dresser le bilan sur la présence des smartphones 5G sur le marché américain. Un marché qui progresse, mais qui est encore loin derrière la Chine en matière d’appareil 5G.

La 5G est sans conteste, la prochaine génération de réseau data mobile et tous les acteurs du segment se mettent en place. Bien sûr, il faut avant tout qu’il y ait une offre de la part des opérateurs mobiles et que le contenu soit présent pour justifier la migration d’un smartphone 4G vers un smartphone 5G.

Seulement 13% des smartphones vendus sont 5G.

Ainsi, l’organisme d’analyse de marché Counterpoint Research vient de publier son rapport. Alors, l’organisme annonce avant tout une belle progression du marché pour le premier semestre. Effectivement, le marché du smartphone 5G est passé de 3% à 13% le temps d’un semestre.

Une progression due notamment à la chute de prix des smartphones 5G et surtout le fait que le marché a commencé à proposer des smartphones de milieu de gamme plus attractif en prix et qui embarque de la 5G.

Des parts de marchés qui sont cependant bien en dessous du marché chinois. En effet, en Chine, le marché du smartphone 5G représente pas moins de 33%. Ce qui est nettement supérieur.

L’iPhone prochaine génération comme moteur pour la 5G.

Certains analystes pensent en effet que ce pourcentage de vente de smartphone 5G devrait croitre d’ici la fin de l’année avec l’arrivée du dernier iPhone. De fait, le dernier iPhone qui selon les derniers échos que nous avons eus devrait lui aussi embarqué de la 5G.

Il ne faut d’ailleurs pas oublier que les ventes d’iPhone représentent à elles seules près de 40% du marché du smartphone.

D’autant qu’Apple devrait proposer un iPhone « low cost », enfin, nous dirons plutôt : plus accessible niveau prix. Si ce dernier s’avère lui aussi intégrer de la 5G, cela devrait booster les ventes de smartphones 5G sur le marché américain.