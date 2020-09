Il est où l’iPhone 12 ? Il est où ? Il n’est pas là !

Hier c’était la Keynote d’Apple ! L’évènement phare de la marque à la pomme aura très certainement déçu plus d’un « vidéospectateur » durant le Live d’Apple. En effet, Apple a balayé toutes les rumeurs et informations concernant l’arrivée de son iPhone 12. Toute la stratosphère high-tech est restée surprise nous les premiers.

Eh bien, Apple aura surpris tout le monde cette année à l’occasion de son Keynote ! Malheureusement pas dans le bon sens. Effectivement, début septembre est généralement le grand rendez-vous de tous les fans de la Pomme.

C’est le moment ou Apple fait son annonce et dévoile son nouveau téléphone. Mais cette année, Apple n’a pas dévoilé son nouvel iPhone. Alors oui, on sait que l’iPhone 12 aura du retard. La firme elle-même nous l’avait annoncé.

À relire : Le prochain iPhone aura bien du retard ! C’est Apple qui le confirme !

Mais bon, on pensait tout de même que le téléphone serait malgré tout présenté à ce Keynote. Une présentation qui aurait pu donner l’eau à a bouche aux fans.

iPhone 12 pour le mois d’octobre ?

Alors, non pas de présentation d’iPhone 12, mais des montres connectées comme l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE. On aurait presque l’impression de se retrouver au Keynote de l’IFA fait par Huawei.

Concernant ces deux nouveautés, on vous en parle plus tard dans une autre news plus complète à ce sujet.

Dès lors, on est reparti sur l’inconnue concernant la sortie de l’iPhone 12. Pour rappel, certaines rumeurs et informations recueillies, Apple devrait cette année nous présenter non pas trois, mais bien quatre modèles d’iPhone 12. Les prix quant à eux devraient très certaines se situer entre 850€ 1700€.

Évidemment tout cela reste encore à être vérifié d’autant que comme on vous l’a signalé dans une actualité précédente, la 5G apparemment coute cher à Apple qui aurait mis la pression à ses fabricantes de composants électroniques.

Ainsi, la marque serait en préparation d’une seconde Keynote spécialement dédiée à l’iPhone 12. Une Keynote qui pourrait se dérouler au mois d’octobre, certains parlent du mardi 13 octobre.

Et les iPhone 12, on les achète quand ?

Toujours selon certaines informations, si la conférence a bien lieu le mardi 13 octobre, les précommandes pourraient se faire le même jour. Et les téléphones pourraient être disponible fin du mois d’octobre. Bien sûr tout cela dépendra du timing, de la fabrication et surtout du Covid-19. Effectivement, le virus pourrait lui aussi décaler une fois de plus la sortie du smartphone s’il devenait à nouveau trop virulent et que les états imposent de nouveaux confinements.