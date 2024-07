BoostCharge Pro Magnetic : La Nouvelle solution de charge de Belkin.

L’arrivée du BoostCharge Pro Magnetic introduit une nouvelle solution de charge sans fil dans le domaine des accessoires de recharge. Une solution qui pourrait séduire ceux en quête de plus d’autonomie.

Belkin, une marque bien établie dans l’électronique grand public, qui propose différents accessoires en tout genre dédiés à nos objet tech. Cette fois la marque enrichit sa gamme avec cette nouvelle ligne de chargeurs sans fil Qi2, disponible pour le stéléphone d’Apple.

Un Design Élégant et Pratique

Le BoostCharge Pro Magnetic se caractérise par un design compact et coloré. Proposé en cyber lime, sable, rose, bleu, et or, il s’intègre facilement dans divers environnements. Les chargeurs disponibles en capacités de 5K et 10K offrent des options adaptées à différents besoins. La puissance de charge rapide de 15W est optimisée pour les iPhone 12 et modèles ultérieurs.

Une Technologie de Pointe

La technologie de charge sans fil Qi2 est la principale innovation du BoostCharge Pro Magnetic. Elle permet une recharge rapide et efficace, éliminant le besoin de câbles. La marque étoffe son catalogue en intégrant cette technologie de pointe, répondant à la demande croissante de solutions de recharge sans fil. La puissance de 15W garantit une recharge rapide, tandis que le mécanisme magnétique assure un alignement parfait et une connexion sécurisée.

Une Expérience Utilisateur Optimisée

Le BoostCharge Pro Magnetic est conçu pour être intuitif et facile à utiliser. Les utilisateurs peuvent profiter de la recharge rapide en plaçant simplement leur appareil sur le support magnétique. Ce produit est également compatible avec divers accessoires, ce qui le rend plus versatile. La marque enrichit sa gamme avec des options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de choisir parmi différentes couleurs et capacités.

Disponibilité et Prix

Le BoostCharge Pro Magnetic est disponible dès maintenant. Il peut être acheté en exclusivité sur apple.com et dans certains Apple Store à travers le monde. Les prix varient en fonction de la capacité et de la couleur choisies, offrant ainsi une flexibilité selon les besoins des utilisateurs.

Récapitulatif Technique

Technologie de charge : Sans fil Qi2

: Sans fil Qi2 Puissance de charge : 15W

: 15W Capacités disponibles : 5K et 10K

: 5K et 10K Couleurs disponibles : Cyber lime, sable, rose, bleu, or

: Cyber lime, sable, rose, bleu, or Compatibilité : iPhone 12 et modèles ultérieurs

: iPhone 12 et modèles ultérieurs Exclusivité : Disponible sur apple.com et dans certains Apple Store

