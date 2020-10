Les accessoires indispensables pour équiper votre iPhone 12.

Si vous avez précommandé le nouvel iPhone 12 sur l’App Store ou depuis le site d’Apple et vous souhaitez avoir des accessoires pour l’équiper, vous êtes le bienvenu. Dans cet article, nous vous présenterons quelques accessoires pouvant considérablement faciliter son utilisation ou étendre ses fonctions.

La coque de l’iPhone 12

Contrairement aux anciens modèles qui laissaient les micros et les connecteurs Ligthning complètement à l’air libre, la nouvelle coque de l’iPhone 12 protège beaucoup mieux le bas téléphone. Apple a également matérialisé l’intérieur de la position des éléments afin de permettre une compatibilité avec le système MagSafe. Sur Amazon, vous pourrez avoir des informations supplémentaires sur les différentes coques de votre iPhone 12.

La protection capteur camera de l’iPhone 12

Ce protecteur fera ressortir toute la splendeur de la caméra de votre téléphone. Il maintiendra son look et le protègera contre les rayures et les gouttes d’eau. Le flash ne sera pas affecté par ces derniers, d’ailleurs, lors de vos photos vous ne remarquerez même pas qu’il est présent. Il couvrira complètement la zone d’écran de l’objectif de votre iPhone 12. Il est aussi doté d’une technologie d’absorption électrostatique Nano, et est très résistant aux rayures. Sur cette adresse, vous aurez des informations supplémentaires concernant son prix et d’autres fonctionnalités toutes aussi épatantes.

La protection-écran de l’iPhone 12

Ce protecteur-écran est spécialement conçu pour l’iPhone 12. Facile à installer, ce protecteur se fixera parfaitement à votre écran. Il est fait de verre trempé transparent ce qui vous permettra de voir parfaitement au travers de lui, et ce sans obstacle. Il a été conçu en laissant un espace supplémentaire autour des bordures afin que votre étui s’enroule parfaitement autour des bords de votre mobile. Pour voir son prix et certains détails non mentionnés, cliquez ici.

Étui portefeuille

Cet Étui est fait d’un véritable cuir de vache de première qualité. Il est très classe, et grâce à lui vous ferez bonne impression auprès de votre entourage. Il est spécialement conçu pour votre iPhone 12. Il possède une poche à note. Grâce à ces trois fentes à cartes, vous pourrez stocker parfaitement vos cartes d’identité, vos cartes de crédit ou encore vos cartes de visite. Pour plus de détail concernant cet étui pour iPhone 12 :

Le câble de l’iPhone 12

Tout d’abord, parlons de son système d’accroche magnétique. En effet, celui-ci est plus puissant que tous les anciens iPhone ayant existés. Il est très léger, et notons également que si l’iPhone 12 est posé sur son chargeur et que vous le saisissez en main, son chargeur viendra avec. Beaucoup d’utilisateurs d’iPhone devraient donc tirer sur le câble du chargeur pour aider à sa déconnexion.

Cependant, le câble du chargeur MagSafe n’est pas amovible. Ceci aurait été pratique pour que son utilisateur puisse choisir sa longueur. Cela sera également un gage de pérennité pour cet accessoire. Les câbles du chargeur iPhone 12 sont généralement connus pour ne pas être solides. Du coup, il faudra surement remplacer plus rapidement le câble que le chargeur lui-même.