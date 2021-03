Black Shark 4 Pro, un autre smartphone gaming.

Xiaomi officialise la sortie du Black Shark 4 Pro, un nouveau smartphone lui aussi orienté gaming, mais que possède une configuration bien musclée qui comprend de la 5G et du Wi-Fi 6.

Ça y est, il semblerait que certains acteurs du marché du smartphone aient décidé de jeter définitivement leur dévolu sur le marché du « smartphone gaming ». Ainsi, la concurrence entre smartphones s’agrandit et on peut presque déjà parler d’un TOP 5 en matière de smartphone gaming.

En effet, en matière de smartphone gaming, on a déjà eu l’occasion de vous proposer quelques tests. Ainsi, on a eu l’occasion de tester le Lenovo Legion Phone Duel ou encore l’Asus Rog Phone 3.

A relire : Test : Asus Rog Phone 3, un smartphone Serial Gamer killer ?

Plus récemment, on a vu aussi arriver le RedMagic 6 Series Tencent Edition, ou encore le POCO X3 Pro.

Black Shark 4 Pro, la nouvelle arme ultime ?

Alors, ce qu’on peut dire c’est que Xiaomi n’a pas été radin en matière de composants pour ce smartphone et en matière de performances. Effectivement, la marque a opté pour ce smartphone pour un processeur Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 Octa-core 2.84 GHz Kryo 680. Il est accompagné d’un GPU Adreno 660.

L’écran est un écran 6.67 pouces Super AMOLED avec un taux de rafraichissement de 144Hz. Le Black Shark 4 Pro est proposé en trois versions : une version avec 8 Go de mémoire embarquée et 256Go de stockage, une seconde avec 12 Go de mémoire embarquée et 256Go de stockage. Enfin, la troisième la plus ultime est une version 16 Go de mémoire embarquée et 512Go de stockage.

Black Shark 4 Pro, toute la connectivité possible pour être connecté au top.

De fait, on trouve ici un smartphone doté de 5G pour du data mobile au top. Le Wi-Fi n’est pas en reste avec du Wi-Fi 6 de quoi perdre un minimum de latence. Le Bluetooth hérite lui aussi de la toute dernière version 5.2.

La batterie embarquée proposée est de 4500 mAh. Elle pourra être rechargée via un port USB-C et un chargeur Fast charging 120W. Xiaomi annonce d’ailleurs des temps de charge de l’ordre 50% en seulement 5 min et 100% en seulement 15 min.

Prix et disponibilité.

Le Black Shark 4 Pro sera disponible fin de semaine dans les teintes Noir, Dark Blue et Silver. La version 8Go+256Go sera commercialisée au prix de 520€. La version 12Go+256Go à 580€. Et enfin la version la plus musclée (16Go+512Go) sera proposée au prix de 690€.