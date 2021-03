Nouveaux kits « WiFi Mesh 2 » chez Devolo.

Avec son kit « WiFi Mesh 2 » Le spécialiste allemand du boitier CPL et CPL/Wi-Fi annonce la disponibilité d’un nouveau kit de boitier qui propose non seulement d’exploiter la connexion CPL, mais également le Wi-Fi pour couvrir toute la maison en connexion Internet.

Devolo a été un précurseur dans le monde de l’informatique avec ses boitiers CPL qui permettent au grand public de profiter d’une connexion internet filaire partout dans la maison en exploitant le réseau électrique de l’habitation.

Depuis la marque est devenue leader mondial et la référence en matière de solution CPL. Par ailleurs, la marque est venue intégrer du Wi-Fi à ses boitiers.

« WiFi Mesh 2 », quand le CPL et le Wi-Fi couvrent votre maison.

Avec ce nouveau kits « WiFi Mesh 2 », devolo franchi un cap en matière de connectivité domestique. De fait, la marque propose des kits comprenant deux ou 3 boitiers CPL/Wi-Fi.

Pour ce qui est des boitiers, parlons d’abord du Wi-Fi. Les normes embarquées sont du Wi-Fi 4 et Wi-Fi 5. À savoir les normes 802.11 a/b/g/n/ac. Ils opèrent sur les deux gammes de fréquences 2.4GHz et 5GHz. Ils embarquent une solution d’antennes 2×2 MIMO pour offrir un débit cumulé de 1200Mbit/s (300 Mbits/s en 2.4GHz et 867 Mbits/s en 5GHz).

Devolo annonce par ailleurs, une couverture de 90m² par boitier CPL. Soit dans ce cas 270m². Mais le plus c’est que les boitiers peuvent être associé entre eux pour former un réseau Mesh homogène. De la sorte, l’utilisateur aura l’impression de n’avoir qu’un seul réseau Wi-Fi.

Pour communiquer entre eux et à la box, les boitiers Devolo « WiFi Mesh 2 » pourront s’appuyer sur la norme CPL G.hn. Il s’agit ici de la toute dernière norme CPL sortie. Pour ce qui est de la sécurité des données surtout en Wi-Fi, les boitiers sont équipés de la norme WPA3.

Mais le petit plus c’est sa fonction Mesh intelligente. Ainsi, selon le signal où se trouve l’utilisateur, celui-ci basculera en toute transparence vers un boitier CPL Devolo « WiFi Mesh 2 » ou l’autre (Access Point Steering).

La marque explique son choix :

« Par exemple, avec cette solution, le streaming est toujours stable et les appels vidéo avec vos proches ne sont pas interrompus, même lorsque vous vous déplacez de pièce en pièce ».

En outre, pour ce qui est la connexion Wi-Fi Mesh, Devolo annonce le support de pas moins de 100 appareils connectés simultanément.

De plus, Devolo souligne que pour les moins geek, elle propose son application « Devolo Home Network ». L’application permet la configuration facile du WiFi invité, du contrôle parental et de la programmation horaire !

Prix et disponibilité.

Le Devolo Mesh WiFi 2 est disponible en deux versions : Le kit de démarrage contient deux adaptateurs WiFi au prix de 249,90 euros TTC. Pour couvrir des espaces de vie plus vastes, le kit multiroom Devolo Mesh WiFi 2 propose trois adaptateurs au prix de 369,90 euros TTC.