WIFIT WiWatch R1, une montre connectée sans concession, à moins de 100 euros !

WiFIT, une jeune marque française propose une montre connectée : la WIFIT WiWatch R1. Cette nouvelle venue dans le paysage des montres connectées espère bien trouver sa place chez nous.

Le marché des montres connectées a explosé ces dernières années et séduit de plus en plus d’utilisateurs. Il faut dire que celles-ci ne sont plus vraiment uniquement dédiées aux sportifs, mais aussi à toute personne qui souhaite avoir un aperçu de son activité physique journalière ou son « état de santé ». WIFIT, une jeune entreprise, a décidé de s’engouffrer dans ce marché et propose une nouvelle montre connectée.

WIFIT WiWatch R1, simple, basique et une autonomie jusqu’à 7 jours.

C’est en tout cas comme cela que la société nous vend sa montre connectée. Une montre connectée au style « montre classique » avec un écran rond AMOLED de 1,3‘’ (3,3 cm). Celui-ci offre une résolution de 360*360 pixels. Le tout est propulsé par une puce Realtek 8763EW.

La montre est équipée d’une Molette de navigation intelligente, d’un GPS assisté et d’un Capteur de fréquence cardiaque PPG. On trouve également un Pédomètre et un Accéléromètre. Des capteurs qui permettront de connaitre votre Rythme cardiaque (toutes les 10 min), votre Taux de saturation oxygène sanguin (SPO²), votre Entraînement respiratoire, le nombre de Pas, de Calories.

La montre WIFIT WiWatch R1 propose également un Moniteur de sommeil 24H (Auto), un Rappel anti sédentarité, ainsi que la Santé féminine (les cycles).

Les sportifs ont du choix également.

De fait WIFIT annonce une montre étanche résistante à l’eau et à la poussière et dotée de la certification IP68. La montre peut également supporter des chaleurs allant de -20°C à 50°C. La montre propose également 20 sports différents ; marche, course, vélo, basket, foot, tennis, vélo, saut à la corde…

La connexion au smartphone pourra se faire par une connexion Bluetooth. La montre est compatible avec iOS 10 et plus et Android 5.0 et plus. Elle permet en outre de prendre et passer des appels téléphoniques directement au poignet grâce à un micro intégré. Elle est également compatible avec les différents assistants vocaux du marché.

Prix et Disponibilité.

Elle est commercialisée avec un cadran noir ou chromé et fournie avec un bracelet en silicone disponible en divers coloris ; son prix est de 99€.