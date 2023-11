KJM K3, un nouveau projecteur Certifié Netflix et PrimeVideo.

Si vous êtes plutôt projecteur qu’écran, bonne nouvelle, la société KJM lance son nouveau projecteur KJM K3. Un nouveau projecteur de salon qui reçoit les labels « Certifié Netflix » et « Certifié PrimeVideo ». Un projecteur qui annonce une diagonale jusqu’à 200 pouces.

Dans le monde des passionnés de films ou de série, certains aiment visionner leur film sur un grand écran de téléviseur. D’autres par contre préfèrent le projecteur. Il est vrai que ce deuxième a considérablement évolué et propose désormais des qualités d’image époustouflante. On vous invite d’ailleurs à relire notre article sur le Xgimi Halo plus. Mais dans cette news, c’est KJM qui est à l’honneur.

KJM K3, une solution pour votre salon.

Avec le KJM K3, la marque du même nom (KJM) annonce l’arrivée d’un tout nouveau projecteur de salon LCD. Un projecteur qui propose une taille d’affichage jusqu’à 200 pouces. De quoi voir vos séries en grand dans votre salon.

Parmi les autres fonctionnalités du projecteur on retrouve notamment une qualité d’affichage de 1500 ANSI Lumens, une fonction autofocus qui réglera non seulement la netteté de l’image, mais aussi l’angle de vision pour que vous ayez une image bien plate et rectangulaire. On notera également le support de la technologie HDR10.

Certifications Netflix et autres.

Détail intéressant pour ce projecteur qui embarque un media center sur base Linux et doté d’un système d’Apps, c’est qu’il reçoit les labels « Certifié Netflix » et « Certifié PrimeVideo » vous garantissant le fait que les deux plateformes de streaming en ligne sont directement accessibles depuis le projecteur.

Autres fonctions intéressantes, la présence d’une télécommande physique pour naviguer dans le menu et les options du projecteur, mais aussi via un smartphone au travers d’une application et via une connexion Bluetooth. Cette connexion permettra aussi de diffuser les images ou vidéos présentes sur un smartphone, mais aussi depuis un ordinateur (Windows ou MAcOS).

Enfin, niveau audio, la marque annonce intégrer des enceintes JBL pour un rendu sonore de qualité. Toujours pour la partie audio, le projecteur KJM K3 supporte également le Dolby Surround. On terminera par une connectique bien fournie avec la présence de deux ports HDMI, un port Ethernet Gigabit, deux ports USB classiques et un port USB-C.

Prix et Disponibilité.

Le projecteur KJM K3 est proposé actuellement sur le site Indiegogo à un prix de lancement de 279$ au lieu de 558$.