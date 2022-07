One UI Watch4.5 va bientôt équiper les montres connectées de Samsung.

Le constructeur coréen annonce l’arrivée prochaine de son nouveau système d’exploitation One UI Watch4.5. Un système d’exploitation qui devrait offrir encore plus de possibilités à ses montres connectées.

Alors que nous vous avons fait découvrir il y a quelques jours ce qui devrait être la prochaine montre connectée de Samsung à savoir la Galaxy Watch 5, voici que Samsung nous annonce officiellement la sortie de son nouveau système d’exploitation pour ses montres connectées. Un nouveau système qui apporte son lot de nouveauté.

One UI Watch4.5, écrire un message et appeler devient super facile.

Avec cette nouvelle version du système d’exploitation, le constructeur coréen repousse encore un peu plus les limites de ses montres connectées et veut proposer des fonctionnalités plus conviviales pour l’utilisateur.

Ainsi, sur le nouveau système d’exploitation, Samsung intègre un clavier QWERTY. Ce clavier selon la marque offre un meilleur confort pour taper tout en faisant défiler, dicter ou écrire un message.

« Avec One UI Watch4.5, Il est même possible de changer de méthode tout en effectuant une action sur la smartwatch. Par exemple, lorsque vous dictez, vous pouvez poursuivre en frappant pour plus de discrétion. »

confirme Samsung.

Désormais, le système d’exploitation prend en charge la double carte SIM. De sorte que vous configurez une carte SIM sur votre smartphone Galaxy et elle est automatiquement synchronisée avec votre Galaxy Watch. L’interface super lisible indique toujours quelle carte SIM est utilisée sur votre montre.

Ce nouveau système d’exploitation propose plusieurs versions de votre cadran de montre préféré en l’ajoutant à votre liste de favoris dans différents styles. En outre pour plus de visibilité ou de lecture, il est désormais possible de régler par exemple le contraste.

Il est également possible de définir la durée d’affichage pendant laquelle les fonctions temporaires, telles que le volume et les notifications, restent visibles à l’écran.

Prix et Disponibilité.

La sortie est prévue pour le troisième trimestre 2022 et d’autres fonctionnalités seront ajoutées d’ici là.