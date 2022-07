Garmin Edge Explore 2 et Edge Explore 2 Power pour les cyclistes.

Garmin annonce la sortie des nouveaux compteurs GPS vélo simple d’utilisation avec les Edge Explore 2 et Edge Explore 2 Power. La solution à accrocher à votre vélo pour tous vos parcours.

Garmin fait partie de ses marques qui a toujours su réinventer et aller chercher le client ou il faut. En effet, il y a quelques années, quand on parlait de la marque on pensait de suite au GPS pour voiture. Depuis le secteur de l’automobile a fait du GPS une fonction intégrée aux voitures. Pas toujours à jour et complet, mais suffisamment pour ne plus vouloir investir dans un GPS pour voiture.

Alors, la marque su se recycler en proposant des montres connectées sportives et aussi des GPS pour les cyclistes.

Edge Explore 2 et Edge Explore 2 Power, pour guider les cyclistes dans leurs prochaines aventures.

Garmin propose donc un nouveau GPS pour les cyclistes. Premier avantage outre sa taille et son design spécialement étudié pour le vélo, son autonomie. Effectivement, celle-ci passe à 16 heures en utilisation intensive et de 24 heures en mode économie d’énergie. Autre fonction mise en avant par la marque, le fait que ces nouveaux Edge Explore 2 sont préchargés avec des cartes vélo Garmin intuitives et contrastées afin que les cyclistes puissent visualiser les routes et les sentiers les plus populaires.

Il est également possible d’utiliser des profils d’activité pré chargés, incluant route, tout-terrain et vélo d’intérieur.

Connectivité et interactivité avec votre smartphone.

Grâce au Bluetooth, il est possible d’associer le GPS au smartphone. Ce qui permet d’utiliser l’application Garmin Connect, Strava ou encore Komoot. S’il est possible de recevoir également les SMS et les notifications sur l’écran de son Edge Explore 2, il est également possible d’utiliser une fonction « GroupTrack » les cyclistes peuvent communiquer entre eux par message et avoir connaissance de la position de chaque membre du groupe directement depuis l’écran de leur Edge Explore 2.

Ces nouveaux compteurs GPS sont compatibles avec les appareils Varia™ conçus pour accroître la visibilité et la sécurité sur la route.

Prix et Disponibilité.

L’Edge Explore 2 est désormais disponible au prix de vente conseillé de 299,99€. Le pack Edge Explore 2 et support alimenté, est quant à lui disponible au prix de vente conseillé de 399,99€. Le support alimenté Edge peut également être acheté séparément à 129,99€.