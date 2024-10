Garmin dévoile Lily 2 Active : Une montre connectée compacte avec GPS intégré

Garmin a annoncé la sortie de sa nouvelle montre connectée, Lily 2 Active, un modèle au design compact, doté de fonctionnalités de suivi de santé, de sport et de connectivité. Ce lancement marque l’arrivée d’une nouvelle montre dans la gamme Garmin, avec un accent sur l’élégance et les fonctionnalités pour les utilisatrices actives.

Garmin est une entreprise reconnue dans le domaine des technologies de navigation et des montres connectées. Depuis plusieurs années, la marque développe son assortiment en proposant des produits innovants adaptés aux besoins des sportifs, amateurs de fitness et utilisateurs du quotidien. Avec Lily 2 Active, Garmin continue d’élargir son offre de produits en combinant design et technologie.

Design et autonomie : une montre pensée pour un usage quotidien

Lily 2 Active se présente comme l’un des modèles les plus compacts de Garmin. La montre est équipée d’un boîtier en métal, associé à un écran tactile discret et un cadran à motifs, visible par un simple geste du poignet. L’élégance du design est renforcée par deux choix de couleurs : Lunar Gold avec un bracelet en silicone blanc, ou Silver avec un bracelet en silicone lilas.

La marque étoffe son catalogue avec ce modèle qui offre jusqu’à 9 jours d’autonomie en mode montre connectée et 9 heures en mode GPS. Ce qui permet une utilisation continue tout au long de la journée, que ce soit pour les activités sportives ou pour le suivi des notifications. La montre propose également l’affichage des données d’entraînement directement sur l’écran, simplifiant l’accès aux informations pendant l’exercice.

Fonctions de suivi de la santé et du sport

La marque diversifie ses collections en intégrant des fonctions avancées de suivi de la santé et du sport. Parmi ces fonctionnalités, Lily 2 Active propose le suivi de la fréquence cardiaque, du niveau d’énergie Body Battery™, du score de sommeil, et des phases de sommeil. Elle offre également un suivi des cycles menstruels, des niveaux de stress et d’autres indicateurs de santé importants.

En termes d’activité sportive, la gamme du constructeur s’agrandit avec des applications intégrées pour des sports tels que le tennis, le pickleball, le golf ou encore le vélo d’intérieur. La montre permet aussi de suivre des entraînements de musculation, HIIT et yoga directement depuis l’écran. Garmin Coach est inclus pour offrir des programmes d’entraînement personnalisés en vue d’une course, adaptés aux niveaux et objectifs des utilisatrices.

Connectivité et sécurité pour une utilisation simplifiée

La Lily 2 Active est conçue pour être utilisée avec des smartphones iPhone® ou Android™, permettant ainsi de recevoir des notifications, des appels, des e-mails ou des messages directement sur la montre. La compatibilité avec Garmin Pay™ permet d’effectuer des paiements sans contact, ce qui peut s’avérer pratique pour les petites transactions du quotidien.

Côté sécurité, Garmin continue de compléter son éventail de produits en intégrant des fonctionnalités comme la détection des incidents et l’assistance d’urgence. Ces outils permettent de partager sa localisation avec des contacts prédéfinis en cas de besoin, que ce soit lors d’une activité en plein air ou en situation de détresse.

Date de sortie et prix de Lily 2 Active

La Lily 2 Active est disponible dès maintenant à un prix de 349,99 €.

Récapitulatif technique

Boîtier en métal avec écran tactile discret et cadran à motifs

avec écran tactile discret et cadran à motifs GPS intégré

Autonomie : jusqu’à 9 jours en mode montre connectée, 9 heures en mode GPS

: jusqu’à 9 jours en mode montre connectée, 9 heures en mode GPS Suivi du niveau d’énergie Body Battery™

Score de sommeil et suivi des phases de sommeil

et suivi des phases de sommeil Suivi de l’activité physique : nombre de pas, calories brûlées, minutes d’activité intense

: nombre de pas, calories brûlées, minutes d’activité intense Nouveaux sports intégrés : tennis, pickleball, golf, vélo d’intérieur

: tennis, pickleball, golf, vélo d’intérieur Affichage des entraînements sur l’écran

Garmin Coach pour des programmes d’entraînement personnalisés

pour des programmes d’entraînement personnalisés Paiement sans contact avec Garmin Pay™

avec Compatibilité smartphones : iPhone® et Android™

: iPhone® et Android™ Fonctionnalités de sécurité : détection des incidents, assistance d’urgence

