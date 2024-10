Bon Plan : La PS5 Slim Passe sous la barre des 400€

Sony annonce une nouvelle variante de sa PS5 Slim, désormais disponible à moins de 400€. Cette nouvelle offre vient étoffer le catalogue de la marque, visant à rendre sa console plus accessible à un large public, tout en proposant un produit plus compact sans compromettre la performance.

La PlayStation 5 Slim, introduite par Sony, complète l’éventail de produits de la firme japonaise. Sony, avec cette nouvelle variante, élargit son offre et poursuit sa stratégie d’innovation dans le secteur des consoles de jeux vidéo.

Un design compact, mais puissant

La PS5 Slim se distingue par ses dimensions réduites, 30% plus petite que la version standard, tout en conservant des performances équivalentes. Avec un design plus fin, elle s’intègre facilement dans les espaces restreints, ce qui est un avantage pour ceux qui cherchent à optimiser leur espace de jeu. La marque développe ainsi son assortiment avec une nouvelle référence qui ne sacrifie ni la puissance ni la qualité de jeu.

Une gamme enrichie par des variantes

La PS5 Slim est proposée en deux modèles : l’un avec lecteur Blu-ray et l’autre en version numérique. Cela permet à Sony de diversifier sa gamme, répondant ainsi aux besoins des joueurs qui préfèrent soit le format physique, soit le tout numérique. Cette flexibilité dans les choix souligne la volonté de Sony d’enrichir sa sélection en fonction des préférences de ses utilisateurs.

Performances intactes malgré la réduction de taille

Malgré ses dimensions réduites, la PS5 Slim continue de proposer des performances de haute volée. Elle est équipée du même processeur AMD Ryzen Zen 2 et du GPU RDNA 2 que la version standard, permettant une expérience de jeu fluide en 4K. Sony introduit donc un modèle plus compact sans faire de compromis sur la puissance, garantissant une expérience de jeu optimale.

Un prix attractif pour une console moderne

La PS5 Slim est proposée à un prix de lancement de 449,99€ pour la version avec lecteur Blu-ray et 399,99€ pour la version numérique, rendant la console plus abordable pour les joueurs souhaitant profiter de la nouvelle génération de jeux sans dépasser leur budget. Cette baisse de prix, sous la barre des 400€, rend la PS5 Slim plus compétitive sur le marché.

