Garmin Approach S50 : Une montre GPS connectée pour les golfeurs par Garmin

La Garmin Approach S50 se présente comme une montre connectée conçue pour accompagner les golfeurs sur le parcours tout en offrant des fonctionnalités de santé et de bien-être. Avec son design soigné et ses outils intégrés, elle vise à améliorer la précision et les performances de chaque joueur.

La Garmin Approach S50 est équipée d’un écran AMOLED couleur de 1,2 pouce, conçu pour garantir une visibilité optimale en toutes conditions, même par forte luminosité. Son design léger s’adapte au quotidien et à l’usage sportif, et son autonomie de 15 heures en mode GPS permet de jouer plusieurs parties sans recharger.

Des outils pensés pour le golf

La montre propose une cartographie préchargée de plus de 43 000 parcours de golf, permettant aux utilisateurs de visualiser les obstacles, les distances jusqu’au green et les layups. Une fonctionnalité appelée PlaysLike ajuste les distances selon le dénivelé du parcours, ce qui peut aider les golfeurs à choisir leurs clubs avec précision.

Suivi de la santé et de la forme physique

Outre ses fonctionnalités de golf, la montre intègre un capteur de fréquence cardiaque, une analyse du sommeil et un suivi du niveau de stress. Elle propose également des indicateurs comme le Body Battery™, qui mesure l’énergie disponible au cours de la journée, et le Rapport matinal, offrant un résumé des données de santé et des prévisions de performance.

Pour ceux qui souhaitent diversifier leurs activités, l’Approach S50 comprend plus de 50 profils d’activités préchargés, incluant la musculation, le yoga et le cardio.

Connectivité et fonctionnalités supplémentaires

La montre peut être connectée à un smartphone pour recevoir des Smart Notifications, comme les SMS ou les e-mails. Elle intègre également des options modernes comme Garmin Pay™ pour les paiements sans contact, ainsi qu’une compatibilité avec des applications de streaming musical telles que Spotify, Amazon Music et Deezer.

Analyse des coups et écosystème compatible

L’Approach S50 enregistre les coups et les données associées grâce aux capteurs Approach CT1, qui se fixent sur les clubs. Ces données peuvent ensuite être analysées via l’application Garmin Golf™, permettant de suivre les statistiques des joueurs et d’identifier les axes d’amélioration.

La montre est compatible avec plusieurs autres appareils de Garmin, comme le télémètre laser Approach Z30, pour des mesures encore plus précises, et l’abonnement Premium de Garmin Golf, qui offre des fonctionnalités supplémentaires comme les détails des contours de green.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED couleur, 1,2 pouce.

: AMOLED couleur, 1,2 pouce. Autonomie : jusqu’à 15 heures en mode GPS.

: jusqu’à 15 heures en mode GPS. Cartographie : 43 000 parcours de golf préchargés.

: 43 000 parcours de golf préchargés. Fonction PlaysLike : ajustement des distances selon le dénivelé.

: ajustement des distances selon le dénivelé. Capteur de fréquence cardiaque : suivi de la santé et du bien-être.

: suivi de la santé et du bien-être. Body Battery™ : suivi de l’énergie tout au long de la journée.

: suivi de l’énergie tout au long de la journée. Connectivité : notifications intelligentes, Garmin Pay™, services de musique en ligne.

: notifications intelligentes, Garmin Pay™, services de musique en ligne. Compatibilité : capteurs Approach CT1, télémètre Approach Z30, application Garmin Golf.

: capteurs Approach CT1, télémètre Approach Z30, application Garmin Golf. Prix : 449,99 €.

Avec ses fonctionnalités étendues et sa capacité à se connecter à d’autres appareils Garmin, l’Approach S50 s’adresse aux golfeurs cherchant à optimiser leur jeu tout en suivant leur santé et leur bien-être.

