Xbox Series X, la console sera dévoilée jeudi 7 mai.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient avec impatience la nouvelle console de jeux de Microsoft. En effet, le géant américain a confirmé la présentation virtuelle de sa Xbox Series X pour jeudi prochain 7 mai.

Le marché des consoles n’a jamais été aussi important qu’en ce moment, avec la période de confinement et le fait que les jeunes sont cloitrés chez eux. On confinement qui invite nos jeunes (et moins jeunes aussi d’ailleurs) à passer des heures sur leur console de jeu.

Nintendo en tire d’ailleurs avantage avec sa Switch. Cette annonce est passée sans que vous ne vous en rendiez compte ? Alors, on vous invite à relire notre article : Le confinement fait du bien à Nintendo !.

Xbox Series X, on en sait plus fin de semaine !

Alors, que dire de cette nouvelle console que dévoilera Microsoft jeudi ? Tout d’abord on sait déjà que la console de salon se verra équiper d’un processeur AMD ZEN 2 8 cœurs cadencés à 3.8 GHz. De plus, la console devrait être équipée d’un GPU AMD RDNA 2 personnalisé d’une puissance de 12 téraflops.

En outre, le processeur pourra compter sur 4 Go de mémoire et une unité de stockage qui sera sans aucun doute un SSD. Ce qui permettra des accès disque beaucoup plus rapides qu’un disque dur classique (en général minimum 7x plus rapide).

De plus, autre détail intéressant, Microsoft annonce qu’il sera possible de venir connecter des solutions de stockage externe allant jusqu’à 1 To. Niveau qualité des jeux, la console devrait pouvoir afficher des jeux en 4K voir en 8K.

Xbox Series X et des nouveaux titres phares !

Selon certains, la présentation de jeudi devrait également lever le voile sur les titres qui accompagneront la console. Une présentation qui outre la présentation technique de la console devrait surtout mettre en avant ls différentes nouveautés en matière de jeux dédicacés à la nouvelle console de Microsoft.