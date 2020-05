Le confinement fait du bien à Nintendo !

Alors que le confinement fait plonger le marché du smartphone, celui de la console explose. Ainsi, Nintendo annonce des chiffres de ventes au top. Des chiffres qui n’avaient plus été atteints par Nintendo depuis l’époque de la Wii.

Avec le confinement lié à la pandémie du Coronavirus, la crise n’est pas vraiment la même pour tout le monde. De fait, si les commerçants, les restaurants, les garages doivent faire face à l’absence de clients, Nintendo lui voit ses chiffres en hausse. Et pour cause, avec les écoles fermées, de nombreux enfants, étudiants, adolescents sont cloitrés chez eux. Du coup, un de leur « sport » favori n’est autre que : jouer à la console. Et dans ce segment, Nintendo avec sa Switch fait un carton plein.

Une hausse magistrale qui rappelle l’époque de la Wii.

Ainsi, selon une moyenne de 10 estimations d’analystes dans un sondage Refinitiv, le géant japonais de la console devrait afficher une hausse de 80 % de ses bénéfices d’exploitation le 7 mai prochain. Une hausse qui devrait lui permettre d’atteindre les 505 millions de dollars.

Cependant, la compagnie doit faire face à un autre souci, l’approvisionnement. De fait, il se pourrait que Nintendo arrive à court de consoles. Ou en tout cas, enregistrer un retard dans les livraisons. Par ailleurs, la pandémie et le confinement risquent également de ralentir le développement de nouveaux jeux vidéo. Des nouveaux qui sont généralement nécessaires pour renouveler le plaisir du jeu sur la console.

Même si certains jeux restent des produits phares de la marque. Des produits pour lesquels, une mise à jour ou la sortie d’un nouvel opus peut être retardé sans avoir d’impact à proprement parlé auprès du public.

Une Switch qui tire la marque vers le haut.

Selon diverses analyses, la Switch a permis à elle seule de faire remonter la cote de l’entreprise et séduire à nouveau les consommateurs. Pour rappel, la Switch offre une fonctionnalité pour le moins novatrice à sa sortie. Cette fonctionnalité est d’avoir une console qui fait à la fois console de salon et console portable. Une console qui une fois à la maison vient se mettre sur socle et avec laquelle on pourra jouer sur la TV de salon.