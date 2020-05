Nintendo Switch, pari réussi pour la marque !

Nintendo avait su créer la surprise avec la sortie de sa console de salon portable, la Nintendo Switch. Une surprise qui a permis à la marque de renouer avec le succès qu’elle avait eu avec la Nintendo Wii.

Nintendo fait partie des géants du monde du jeu vidéo et des consoles de jeux. Et ce depuis des années déjà. En effet, la marque était déjà présente sur le marché des consoles portables dans les années 80. Certains ont peut-être connu les consoles portables à deux écrans de DonKey Kong ou encore les Super Nintendo.

Depuis la marque a tour à tour proposé des consoles de salon. Ainsi, un peu avant 2010, la marque faisait d’ailleurs un carton avec sa Nintendo Wii. Une console familiale qui allait à contre-courant de celle de Sony (la PlayStation) et de Microsoft (avec s XBOX). La marque avait en effet misé sur un concept novateur et plutôt que de courir à la course à la puissance et au pixel, elle misait sur la convivialité d’une console ou on pouvait jouer en famille.

Et ce fut un pari réussi pour la Nintendo Wii. En effet, la console a atteint un pic pour dépasser les 25 millions d’unités vendues en 2009.

Nintendo Switch, plus de 20 millions d’unités vendues en 2020.

Le plus dur pour une marque c’est de pouvoir rester au top. Malheureusement, avec la Wii U, Nintendo a eu droit à un flop total. En effet, la marque n’a jamais vraiment réussi à faire décoller sa console de jeu.

Avec le Switch, une fois de plus la marque a surpris tout le monde en proposant une console de jeu double emploi. En effet, la spécificité de la console est qu’elle peut aussi bien servir de console de salon que de console portable. De plus, pas besoin d’abandonner la partie dans laquelle vous étiez occupé à jouer.

Un concept qui a séduit dès sa deuxième année et qui a propulsé la console au sommet. Au point que les derniers chiffres en termes de vente sont époustouflants. En effet, la console a dépassé les 20 millions et est bien partie pour rattraper les chiffres de ventes de la Wii.

