Black Diamond 75, un clavier de gamer sans fil à touche mécanique.

La société DRY STUDIO basée à Hong Kong annonce le lancement du Black Diamond 75, un nouveau clavier sans fil destiné à tous les gamers, doté de touches mécaniques et au look issu du monde de l’automobile.

Le monde du gaming est un monde qui se compose de plusieurs critères et codes incontournables pour un appareil ou un périphérique. Ce nouveau clavier proposé par cette société basée à Hong Kong reprend ces codes pour proposer une solution qui pourrait bien séduire les gamers.

Black Diamond 75, un look inspiré de l’automobile.

Ce nouveau clavier sans fil se compose de 75 touches et s’inspire de la Lamborghini Aventador en version la « MANSORY Carbonado » également connue sous le nom de « Black Diamond ». C’est donc sur cette base que le clavier propose un design avec des arrêtes et des angles tels une Lamborghini. Coté matériaux, la marque a opté pour de la fibre de carbone, chose peu courante pour un clavier il est vrai.

Le Black Diamond 75 est aussi doté d’ acrylique PMMA poli à la main avec une dureté accrue pour exposer le support à ressort à lames en dessous. La partie inférieure est fabriquée en alliage d’aluminium solide, tout comme le châssis.

Détail intéressant, le clavier sans fil est également doté d’un repose-poignet intégré et attaché au reste du clavier. Et pour apporter encore un peu plus l’effet gamer, le clavier est rétro éclairé grâce à un système d’éclairage RVB avancé alimenté par Angry Miao.

Connectivité filaire ou sans fil au choix.

Ce nouveau clavier sans fil Black Diamond 75 propose à son utilisateur trois types de connexion. La première, un classique câble USB à venir brancher à votre ordinateur. Les deux autres sont sans fil. Au choix via un adaptateur RG 2.4GHz avec une latence inférieure à 2ms ou via une connexion Bluetooth 5.1.

On notera également la présence d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui aux dires de la marque offre une autonomie allant jusqu’à 2 mois en mode 2.4GHz (LED désactivées, 8 heures d’utilisation quotidienne et 16 heures d’autonomie quotidienne en veille).

Pour ce qui est des touches, le Black Diamond 75 est équipé d’un support à ressort à lames. Les commutateurs esports personnalisés « DR Rapid Ice » dont est doté le clavier ont été co développés par DRY STUDIO et Gateron. Ces commutateurs disposent d’une course d’actionnement de 1,0 mm pour une réponse ultrarapide, une haute précision et un minimum de vibrations.

Prix et Disponibilité.

Disponible en version Carbon (tendance noire) ou en Mithril (tendance argentée) , le Black Diamond 75 est proposé au prix de 280€.