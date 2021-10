XMG PRO 17, l’ordinateur portable gamer ultime débarque.

Avec son XMG PRO 17, le constructeur allemand qui s’est spécialisé dans les ordinateurs portables pour gamer espère encore séduire les gamers en leur proposant l’arme ultime qui leur servira pour battre leur ennemi.

Le monde du gaming sur ordinateur est un univers ou l’exigence est de mise. En effet, pour pouvoir exploiter pleinement les jeux fraichement sortis remplis de polygone et qui affichent des graphismes plus vrais que nature, il faut souvent avoir une bête de course.

Des ordinateurs portables de qualité avec des configurations bien musclées. Et si on connait les ténors du marché comme Asus et sa gamme ROG, Delle et ses Alienware ou encore MSI, il y a d’autres marques plus typées comme XMG qui proposent leur solution.

XMG PRO 17, dans la continuité de la performance.

Alors, comme tout bon ordinateur portable gamer qui se respecte, ce nouveau venu chez XMG propose une configuration bien musclée avec au cœur du système, un processeur Intel Core i7-11800H | 2.3 – 4.6 GHz | 8 cores/16 threads | 24 MB cache | 45+ W TDP. Pour la carte vidéo, l’utilisateur pourra choisir entre une carte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 8 GB GDDR6 | 90 W TGP ou une NVIDIA GeForce RTX 3080 | 16 GB GDDR6 | 90 W TGP.

Pour ce qui est de la mémoire embarquée, le XMG PRO 17 est doté de deux slots DDR4 SO-DIMM capable d’accueillir 64 Go. Pour le stockage, le constructeur allemand a choisi un slot M.2 2280 SSD via PCI Express 4.0 x4.

L’ordinateur portable est également équipé de haut-parleur ainsi que d’un micro équipé de réduction de bruit. On notera au passage la présence d’un port S/PDIF-out (optique). Le son quant à lui est assisté de la technologie Sound Blaster Atlas.

À noter que l’écran proposé est un écran 17 pouces IPS | 1920×1080 px | 300 Hz | 300 cd/m² | 95 % sRGB ou un écran 17 pouces IPS | 3840×2160 px | 60 Hz | 400 cd/m² | 100 % Adobe-RGB.

Connectique et connectivité.

On trouve sur ce XMG PRO 17 trois ports USB-A 3.2, un port Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen2, un port HDMI 2.1, un Mini DisplayPort 1.4 et enfin un port Ethernet RJ45.

Pour ce qui est de la connectivité, l’utilisateur pourra s’appuyer sur du WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax alias Wi-Fi 6. Ainsi que sur du Bluetooth 5.0. Le tout tient dans un châssis en aluminium d’une taille de 395.9 x 264.95 x 19.9 mm.

Prix et Disponibilité.

Le XMG PRO 17 est proposé à un prix qui commence à 2249€ pour la configuration « de base ».