French Days : 100€ de remise sur le Samsung Galaxy Book4 15.6″ I5

Profitez des French Days pour découvrir le Samsung Galaxy Book4 15,6″, désormais proposé avec une remise de 100€ chez Boulanger. Ce PC portable allie performance et mobilité, idéal pour les étudiants, les professionnels et les utilisateurs à la recherche d’un outil fiable au quotidien.

La marque étoffe son catalogue avec le Galaxy Book4, un modèle qui se distingue par son design épuré et ses caractéristiques techniques solides. Samsung continue ainsi d’enrichir sa gamme d’ordinateurs portables, offrant des solutions adaptées aux besoins variés des utilisateurs.

💻 Écran Full HD de 15,6 pouces : confort visuel au quotidien

Le Galaxy Book4 est équipé d’un écran LCD Full HD de 15,6 pouces (1920 x 1080 pixels) avec un traitement anti-reflets, garantissant une lisibilité optimale même en environnement lumineux. Ce format est idéal pour le multitâche, la bureautique et le divertissement.

⚙️ Processeur Intel Core i5-1335U : performance et efficacité

Sous le capot, on retrouve un processeur Intel Core i5-1335U de 13e génération, cadencé à 1,3 GHz avec un TurboBoost jusqu’à 4,4 GHz. Associé à 16 Go de RAM, il assure une fluidité remarquable pour les applications courantes et le multitâche intensif.

💾 Stockage SSD de 256 Go : rapidité et réactivité

Le SSD de 256 Go offre des temps de démarrage rapides et une réactivité accrue lors de l’accès aux fichiers et applications. Ce type de stockage est également plus résistant aux chocs qu’un disque dur traditionnel, prolongeant la durée de vie de l’appareil.

🔌 Connectivité complète : USB-C, HDMI, Wi-Fi 6

Le Galaxy Book4 propose une connectique variée avec des ports USB-C, USB-A, HDMI et un lecteur de carte microSD. La compatibilité avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 assure des connexions sans fil rapides et stables.

🔋 Autonomie jusqu’à 15 heures : travaillez toute la journée

Avec une autonomie annoncée de 15 heures, ce PC portable vous accompagne tout au long de la journée sans nécessiter de recharge fréquente. Idéal pour les déplacements ou les longues sessions de travail.

🔐 Sécurité et confort d’utilisation

Le Galaxy Book4 est doté d’un clavier AZERTY avec pavé numérique intégré, facilitant la saisie de données. La webcam HD 720p permet des visioconférences de qualité. De plus, la compatibilité avec les câbles antivol Kensington offre une sécurité supplémentaire.

📦 Récapitulatif technique