Aurora R16, le nouveau PC gamer d’Alienware.

Avec l’Aurora R16, Alienware (qui appartient à DELL on vous le rappelle) propose une nouvelle « arme de frappe » pour tous les gamers PC. Ce nouveau venu annonce une puissance qui permettra à tous les gamers de profiter des jeux les plus gourmands en ressources.

Alienware est devenu au fil du temps , une référence incontournable dans l’univers du gaming sur PC. La marque a été parmi les premiers à proposer des ordinateurs sur vitaminés pour permettre aux gamers d’exploiter pleinement les jeux auxquels ils jouent.

En outre, la marque a eu la super bonne idée lors de la vente de ses portables de « dessiner » sur le capot de ses ordinateurs portables, une tête d’Alien dont les yeux étaient allumés. Effet garanti ! Depuis la marque n’a cessé de proposer du lourd à ses clients.

Aurora R16, un pc de bureau bien pensé.

Ce nouveau venu continue dans la lignée de la gamme que propose Alienware. L’Aurora R16 2023 est doté de ce que la marque appelle « la boucle Stadium » et avec en option un panneau latéral transparent qui a été imaginé pour que l’ordinateur puisse être vu de côté.

L’Aurora R16 présente d’imposants ventilateurs positionnés sur ses côtés et sur la partie supérieure tout en bénéficiant d’une gestion interne optimisée des câbles. Cette configuration mise en place par Alienware garantit une circulation d’air fluide et efficace, permettant ainsi un refroidissement optimal de l’ensemble du PC.

A relire : Alienware Aurora, le nouveau fleuron des PC gamer d’Alienware. Avec son tout nouveau modèle Alienware Aurora, la marque gamer de DELL fête son 25e anniversaire en proposant un PC fixe pour gamer qui en séduira plus d’un.

Un peu de configuration en son cœur.

Qui dit gaming, dit forcément, éléments de qualité et performant. C’est donc naturellement qu’Alienware équipe ce nouvel Aurora R16 de processeurs Intel® Core™ de 12e et 13e génération, d’une carte GPU NVIDIA® GeForce RTX™ série 40 et de mémoire pouvant atteindre jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 à 5 200MT/s ou 32 Go de mémoire DDR5 à 5 600 MT/s.

Pour ce qui est du stockage, l’utilisateur pourra venir équiper son PC de bureau de gaming d’une solution jusqu’à 8 To (2×4 To) de stockage SSD. Le constructeur propose aussi un disque dur supplémentaire de 1 To en option pour un stockage étendu.

Niveau connectivité sans fil, l’Aurora R16 n’est pas en reste avec la présence à la fois du Bluetooth et d’une carte intégrée compatible Wi-Fi 6 ou 6E. Un port Ethernet Gigabit est également pour ceux qui voudraient se connecter en filaire. Le tout est appuyé par Windows 11 Home et un accès à des centaines de jeux de haute qualité et un mois de Xbox Game Pass Ultimate inclus.

Prix et Disponibilité.

L’Aurora R16 sera disponible dès le 8 août à partir de $1749.99 (US). Et détail intéressant, pour chaque ordinateur acheté entre le 20 juillet et le 13 septembre, Alienware versera un don à l’UNICEF pour favoriser la connexion des écoles à Internet.