Logitech Ergo K860, un clavier qui surfe sur la vague !

Logitech, grand spécialiste en matière de clavier et souris pour ordinateur, revient sur le devant de son segment et présente un nouveau clavier qui se veut ergonomique. Ce clavier courbé tels une vague ou un dos d’âne a pour nom : Logitech Ergo K860.

Nous vivons dans une ère numérique dans laquelle nous sommes certains en partie constamment devant un ordinateur. Un ordinateur muni d’un écran, d’une souris et d’un clavier. Un clavier qui nous oblige à avoir une certaine position des mains et qui peut au fil des années poser des problèmes d’articulation.

Logitech Ergo K860, pour une meilleure frappe niveau santé.

Les claviers sont depuis toujours des accessoires PC rectangulaire et plat. Les constructeurs ont bien fait évoluer leur sensibilité de frappe, leur mécanisme…Cependant, rares sont ceux qui ont tenté de véritablement renouveler l’appareil et lui donner un côté plus ergonomique.

Logitech tente cependant l’expérience avec ce clavier d’un nouveau genre. En effet, ce nouveau venu ne porte pas le nom de Logitech Ergo K860 par hasard. De fait la marque a toujours été précurseur dans le domaine des périphériques sans fil. Souvenez-vous notre test sur le Logitech Wireless Touch Keyboard K400.

Il se compose d’un clavier scindé en deux parties pour un meilleur positionnement des mains. Par ailleurs, il n’est pas totalement plat. Il est légèrement relevé e son centre. Cette « bosse » n’est pas là par hasard. En effet, Logitech a spécialement étudié la hauteur du clavier pour que les mains se posent naturellement sur le clavier. Et ce afin d’éviter une torsion au niveau des poignets.

De plus, Logitech fournit avec le clavier un repose-poignet en mousse pour un meilleur confort de frappe.

Logitech Ergo K860, multi usage et sans fil.

Pour plus de transports et de facilité, ce nouveau clavier est totalement sans fil. Il fonctionne au travers d’une connexion Bluetooth. Logitech annonce par ailleurs qu’il sera possible de connecter simultanément trois dispositifs au clavier. Ainsi, il pourra servir à la fois pour votre PC de bureau, que pour votre smartphone et votre tablette par exemple.

Le clavier est annoncé sur la page de Logitech France au prix de 129,99$. Sa date de disponibilité en Europe n’est pas encore définie.