Latitude 9000 Series, les nouveaux PC portables Dell débarquent.

Dell, spécialiste dans le domaine de l’informatique pour professionnels annonce la sortie de sa nouvelle gamme de PC portable : Latitude 9000 Series. Des ordinateurs portables qui pourront s’appuyer sur l’AI pour travailler mieux et plus vite aux dires de la marque.

Dévoilé au CES en janvier, l’un des derniers grands salons avant l’arrivée du Covid-19, Dell annonce la disponibilité de ses nouveaux ordinateurs portables issus de sa gamme Latitude 9000 Series. Des ordinateurs qui embarquent les toutes dernières technologies pour permettre aux professionnels de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Latitude 9000 Series : AI, 5G, WiFi 6…besoins de plus ?

Cette nouvelle gamme d’ordinateurs proposée par le constructeur, spécialiste de l’informatique sur demande, propose des nouveaux PC portables Latitude et 2-en-1. Cette nouvelle série 9000 ultra haut de gamme a été complétement repensée par la marque. Ainsi, les nouveaux Latitude 9000 Series sont conçues avec des boitiers en aluminium usiné et brossé.

Utilisation nomade oblige, Dell annonce également avoir travaillé sur l’autonomie de ses ordinateurs portables. Pour ce qui est du cœur des ordinateurs portables de la gamme, Dell laisse une fois de plus le choix au client. Un client qui pourra ainsi se faire son PC à la carte.

De fait, il est possible de choisir entre un processeur Intel Pentium jusqu’au Core i7. Le stockage se fera quant à lui directement sur un SSD. Au choix de 500 Go ou 1TB.

« Nos ordinateurs sont disponibles avec des processeurs Intel® vPro® 10e génération et Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) »

souligne par ailleurs la marque.

Latitude 9000 Series, ultra fin, compact et bien fourni en connectique.

Par exemple, le Latitude 9510 est le PC portable professionnel 15 pouces le plus petit. Il offre un poids de 1.4 Kg et offre selon DELL pas offre jusqu’à̀ 34 heures d’autonomie. Pour les plus nomades, Dell annonce que ce modèle est d’ores et déjà compatible et prêt pour la 5G.

Niveau connectique, Dell a su pourvoir au plus important. Ainsi, malgré la finesse de cette gamme, la marque a malgré tout intégré des ports USB 3.0 de part et d’autre de l’ordinateur ainsi que des ports USB-C et même un port HDMI.

On notera également, la présence d’un grand touchpad multi touch qui permettra d’effectuer certaines commandes avec le touchpad.

Enfin, dernier détail intéressant, les charnières de l’écran qui comme pour un Asus Zenbook Flip permet de faire pivoter l’écran à 360° et ainsi de basculer l’ordinateur portable en mode tablette. Le tout sous Windows 10.

À noter que l’option 5G LTE sur les appareils 2-en-1 sera disponible à l’automne 2020.