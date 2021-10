MX Keys Mini, des claviers sans fil et minimalistes proposés par Logitech.

Avec ses MX Keys Mini, Logitech propose une nouvelle solution en matière de périphériques pour ordinateur de bureau. Il s’agit en effet de nouveaux claviers sans fil et minimalistes au look un peu design et qui donnera un effet sur votre bureau.

Logitech n’a de cesse depuis des décennies de propose aux utilisateurs d’ordinateur des périphériques et accessoires informatiques tels que des claviers, des souris… Acteur majeur et innovateur dans ce segment, la marque revient avec un nouveau clavier design et minimaliste.

MX Keys Mini, un design, mais pas seulement !

Ce nouveau venu dans la gamme des claviers pour ordinateur chez Logitech profite de l’héritage des claviers « MX Keys » de la marque. Alors, tout d’abord, Logitech annonce que ce nouveau clavier sans fil MX Keys Mini est doté de sa technologie « Perfect Stroke » qui est selon lui la meilleure technologie de frappe non mécanique.

Les touches du clavier sont quant à elle carrées à coins arrondis et disposent d’un espace entre elles. La touche en elle-même bien que plate est creusée comme pour accueillir le bout de vos doigts.

Le clavier se veut ultra compact et ne possède par exemple pas de pavé numérique. Les touches de fonctions sont elles aussi réduites au strict minimum. On notera au passage l’ajout de touches spécifiques telles qu’une touche de dictée (fonction fournie par Windows et Mac OS, disponibles dans certains pays), une touche de microphone muet/désactivé et une touche emoji.

Petit et compact pour moins d’encombrement.

Avec sa taille compacte, Logitech souligne que l’encombrement sur le bureau sera réduit par rapport à un clavier classique et il sera donc possible de travailler sur un espace plus restreint.

Pour ce qui est de la connectivité de ce MX Keys Mini, Logitech a choisi le Bluetooth. Grâce à cette technologie sans fil, Logitech rend ainsi son clavier MX Keys Mini compatible avec Windows®, Chrome, Linux et Android, macOS, iOS, iPadOS.

Notons au passage que si vous n’avez pas de Bluetooth sur votre ordinateur (on ne sait jamais), Logitech propose également son récepteur USB Logi Bolt.

Prix et Disponibilité.

Le clavier MX Keys Mini est disponible pour PC ou pour MAC et en trois couleurs : rose, gris pâle et graphite. Le prix de détail suggéré pour les MX Keys Mini et MX Keys Mini pour Mac est de 109 euros.