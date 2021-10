Xiaomi leader des smartphones 5G en Europe centrale !

Xiaomi semble avoir réussi son pari de s’installer sur le marché du smartphone en Europe centrale. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude faite par Strategy Analytics. Selon le cabinet d’étude, Xiaomi détiendrait au troisième trimestre 2021 environ 42 % des expéditions totales de smartphones 5G en Europe centrale et orientale.

Le géant chinois, qui était au départ connu chez nous davantage par les geeks ou les fans de high-tech grâce à ses produits connectés ou high-tech, a su semble-t-il séduire les Européens avec ses smartphones. Des smartphones qui selon la gamme jouent la carte du smartphone haut en gamme, mais avec des prix plus que concurrentiels par rapport aux géants comme Samsung ou Apple.

En outre Xiaomi profite de la faiblesse de Huawei et de ses problèmes avec l’état américain pour séduire le consommateur européen.

Xiaomi et la 5G, une histoire qui rapporte.

Effectivement, l’arrivée de la 5G a permis à la marque (tout comme la concurrence) de booster les ventes de smartphones. Cependant, Xiaomi a su proposer très vite des smartphones dotés de 5G. Mais surtout des smartphones peu couteux loin des prix des haut de gamme que propose notamment le Sud-Coréen.

« Xiaomi est le premier fournisseur mondial de smartphones Android 5G au troisième trimestre 2021 et est le premier fournisseur de smartphones 5G en Europe centrale et orientale »,

a déclaré Ville-Petteri Ukonaho, directeur associé de Strategy Analytics.

Par ailleurs, la marque a vu ses ventes exploser au Q3 2021 par rapport à Q3 2020. Bon il est sûr que l’année 2020 n’était pas l’année la mieux pour les fabricants de smartphones. En outre, Xiaomi n’avait pas encore totalement reçu ses lettres de noblesse auprès du grand public.

Cependant, la marque a pu aussi compter sur des produits phares comme les Redmi Note 9T 5G et le Mi 11 5G. Des smartphones compétitifs et avec un bon rapport qualité-prix.

Du coup, le constructeur chinois a vu ses ventes exploser et atteindre pas moins de 41.8% de part de marché du smartphone 5G en Europe. De ce fait, la marque a détrôné Samsung et est même parvenue à prendre presque deux fois plus de part de marché qu’Apple qui totalise 26% des parts de marché.

Le Sud-coréen Samsung quant à lui a vu sa part de marché du smartphone 5G en Europe fondre énormément. En effet, alors que la marque détenait pas moins de 34% en cette période l’année passée, elle n’en possède plus que 11.5%.