Logi Bolt, la nouvelle solution sans fil sécuritaire de Logitech.

Avec Logi Bolt, Logitech entend proposer aux entreprises une nouvelle génération de technologie sans-fil professionnelle plus solide et sécurisée pour l’utilisation de ses périphériques et accessoires.

Alors, clairement, inutile de vous présenter la marque suisse basée à Lausanne. En effet, Logitech est un poids lourd dans le monde de l’accessoire et des périphériques de l’informatique. La marque possède à son actif, des claviers et souris filaire et sans fil de tout type. Elle ne cesse d’ailleurs de développer et améliorer ceux-ci.

On pensera notamment au concept de la « roue libre » sorti sur la MX revolution il y a plusieurs années ou Unify qui permet de n’utiliser qu’un seul émetteur-récepteur pour plusieurs appareils de la marque.

Logi Bolt, une nouvelle offre de technologie sans fil haute performance et sécurisée.

Afin de répondre aux besoins des entreprises en matière de sécurité, la marque annonce le lancement de la technologie Logi Bolt. Ainsi, parmi les fonctions de cette technologie Logitech met en avant l’aspect sécurité. Le but ici est de sécuriser davantage la connexion entre l’émetteur-récepteur entre l’ordinateur et le clavier ou la souris qui est associé. Et ce grâce notamment au mode de sécurité Bluetooth® Low Energy 1, niveau 4, également connu sous le nom de : “Secure Connections Only Mode”.

L’autre point mis en avant par l’entreprise est l’amélioration de la qualité du signal de l’émetteur. Ainsi, avec Logi Bolt, l’émetteur offre une meilleure qualité de signal allant jusqu’à 10 mètres sans aucune coupure. De sorte de ne pas avoir de perte de saisie quand vous utilisez la souris ou le clavier.

Bien sûr, pour profiter de cette nouvelle technologie, il faudra investir dans du nouveau matériel. En effet, pour l’instant, il semblerait que cette technologie ne soit pas rétro compatible avec les claviers et souris que proposait Logitech.

Prix et Disponibilité.

Notons au passage que les premiers claviers et souris compatibles Logi Bolt sont déjà disponibles sur le site de Logitech. Effectivement, la marque propose déjà deux claviers dont un ergonomique et deux souris compatibles.